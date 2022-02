Flickity imagesLoaded

Enables the imagesLoaded option for Flickity

var flkty = new Flickity( '.carousel' , { imagesLoaded : true })

Install

This package is already included in flickity.pkgd.js and flickity.pkgd.min.js . You do not need to install this package if you are using those files.

Bower: bower install flickity-imagesloaded

npm: npm install flickity-imagesloaded

RequireJS

requirejs( [ 'path/to/flickity-imagesloaded' ], function ( Flickity ) { var flkty = new Flickity( '.carousel' , { imagesLoaded : true }); });

Browserify

var Flickity = require ( 'flickity-imagesloaded' ); var flkty = new Flickity( '.carousel' , { imagesLoaded : true });

By Metafizzy