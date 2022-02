Flickity fullscreen

Enable fullscreen view for Flickity carousels

Install

Add fullscreen.css to your stylesheets and fullscreen.js to your scripts.

Download

CDN

< link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/flickity-fullscreen@1/fullscreen.css" >

< script src = "https://unpkg.com/flickity-fullscreen@1/fullscreen.js" > </ script >

Package managers

npm: npm install flickity-fullscreen

Bower: bower install flickity-fullscreen

Usage

Enable fullscreen behavior by setting fullscreen: true in Flickity options.

var $carousel = $( '.carousel' ).flickity({ fullscreen : true , });

< div class = "carousel" data-flickity = '{ "fullscreen": true }' > ... </ div >

Webpack & Browserify

var Flickity = require ( 'flickity-fullscreen' ); var flkty = new Flickity( '.carousel' , { fullscreen : true , });

RequireJS

requirejs( [ 'path/to/flickity-fullscreen' ], function ( Flickity ) { var flkty = new Flickity( '.carousel' , { fullscreen : true , }); });

Style

.is-fullscreen is added to the carousel when fullscreen.

Size cells to take up full height with CSS.

.carousel-cell { height : 200px ; } .carousel .is-fullscreen .carousel-cell { height : 100% ; }

Methods

viewFullscreen

Expand carousel to fullscreen.

$carousel.flickity( 'viewFullscreen' ); flkty.viewFullscreen();

exitFullscreen

Collapse carousel from fullscreen back to normal size & position.

$carousel.flickity( 'exitFullscreen' ); flkty.exitFullscreen();

toggleFullscreen

Expand or collapse carousel fullscreen view.

$carousel.flickity( 'toggleFullscreen' ); flkty.toggleFullscreen();

Events

fullscreenChange

Triggered after entering or exiting the fullscreen view.

$carousel.on( 'fullscreenChange.flickity' , function ( event, isFullscreen ) {...} ); flkty.on( 'fullscreenChange' , function ( isFullscreen ) {...} );

event · Event · jQuery event object

· Event · jQuery object isFullscreen · Boolean · true if viewing fullscreen, false if exiting fullscreen

