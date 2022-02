For users who can embrace the newest of technology, Flexiblegrid comes with an flex based grid. It’s the same grid you know and love, but with even better source ordering and alignment options.

Flexible Grid Components

Quick start

Download the latest release.

Clone the repo: git clone https://github.com/kenangundogan/flexible-grid.git

Install with npm: npm install flexiblegrid

Install with bower: bower install flexiblegrid

Install with composer: composer require kenangundogan/flexiblegrid

Install with yarn: yarn add flexiblegrid

Install with meteor: meteor add kenangundogan:flexiblegrid

Install with rubygems: gem install flexible-grid

Read the Getting started page for information on the framework contents, templates and examples, and more.

What's included

Within the download you'll find the following directories and files, logically grouping common assets and providing both compiled and minified variations.

Outuput File

flexible-grid/ ├── css/ ├── flexible-grid .css ├── flexible-grid .css .map ├── flexible-grid .min .css └── flexible-grid .min .css .map

Source File

flexible-grid/ ├── scss/ ├── flexible-grid .scss ├── _variables .scss ├── _definitions .scss ├── _array-list .scss ├── _wrapper .scss ├── _grid .scss ├── _attribute .scss └── _normalize .scss

Versioning

Flexible Grid will be maintained under the Semantic Versioning guidelines as much as possible. Releases will be numbered with the following format:

< major > . < minor > . < patch >

For more information on SemVer, please visit http://semver.org.

Flexible Grid, Item Screen Size (-xs -sm -md -lg -xl)

Media Screen Size < 424px < 768px < 1024px < 1279px < 1366px column .xs-1 .sm-1 .md-1 .lg-1 .xl-1 column .xs-2 .sm-2 .md-2 .lg-2 .xl-2 column .xs-3 .sm-3 .md-3 .lg-3 .xl-3 column .xs-4 .sm-4 .md-4 .lg-4 .xl-4 column .xs-5 .sm-5 .md-5 .lg-5 .xl-5 column .xs-6 .sm-6 .md-6 .lg-6 .xl-6 column .xs-7 .sm-7 .md-7 .lg-7 .xl-7 column .xs-8 .sm-8 .md-8 .lg-8 .xl-8 column .xs-9 .sm-9 .md-9 .lg-9 .xl-9 column .xs-10 .sm-10 .md-10 .lg-10 .xl-10 column .xs-11 .sm-11 .md-11 .lg-11 .xl-11 column .xs-12 .sm-12 .md-12 .lg-12 .xl-12

Flexible Grid, Attribute Screen Size (-xs -sm -md -lg -xl)

Media Screen Size < 424px < 768px < 1024px < 1279px < 1366px .display-flex -xs -sm -md -lg -xl .display-inline-flex -xs -sm -md -lg -xl .flex-d-row -xs -sm -md -lg -xl .flex-d-rowreverse -xs -sm -md -lg -xl .flex-d-column -xs -sm -md -lg -xl .flex-d-column-reverse -xs -sm -md -lg -xl .flex-wrap -xs -sm -md -lg -xl .flex-wrap-reverse -xs -sm -md -lg -xl .flex-nowrap -xs -sm -md -lg -xl .justify-content-start -xs -sm -md -lg -xl .justify-content-end -xs -sm -md -lg -xl .justify-content-center -xs -sm -md -lg -xl .justify-content-baseline -xs -sm -md -lg -xl .justify-content-arround -xs -sm -md -lg -xl .justify-content-between -xs -sm -md -lg -xl .align-items-start -xs -sm -md -lg -xl .align-items-end -xs -sm -md -lg -xl .align-items-center -xs -sm -md -lg -xl .align-items-baseline -xs -sm -md -lg -xl .align-items-stretch -xs -sm -md -lg -xl .align-selft-start -xs -sm -md -lg -xl .align-selft-end -xs -sm -md -lg -xl .align-selft-center -xs -sm -md -lg -xl .align-selft-baseline -xs -sm -md -lg -xl .align-selft-stretch -xs -sm -md -lg -xl .align-content-start -xs -sm -md -lg -xl .align-content-end -xs -sm -md -lg -xl .align-content-center -xs -sm -md -lg -xl .align-content-between -xs -sm -md -lg -xl .align-content-around -xs -sm -md -lg -xl .flex-order-first -xs -sm -md -lg -xl .flex-order-last -xs -sm -md -lg -xl .flex-order-unordered -xs -sm -md -lg -xl .flex-ml-auto -xs -sm -md -lg -xl .flex-mr-auto -xs -sm -md -lg -xl .flex-mt-auto -xs -sm -md -lg -xl .flex-mb-auto -xs -sm -md -lg -xl

Browser support

Google Chrome

Opera

Firefox

Safari 6.2+

Internet Explorer 10+

iOS 7+

Android 4.4+

Windows Phone 8.1+

Copyright and license

Designed and built by @kenangundogan

2017 Currently - Code licensed MIT License