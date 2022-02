Flexbox Grid

flexboxgrid.com

Grid based on the flex display property.

Install

npm

npm i flexboxgrid --save

bower

bower install flexboxgrid

cdn

CDNJS

< link rel = "stylesheet" href = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/flexboxgrid/6.3.1/flexboxgrid.min.css" type = "text/css" >

css

Add the flexboxgrid.css development or flexboxgrid.min.css production to your html page.

< link rel = "stylesheet" href = "css/flexboxgrid.min.css" type = "text/css" >

Inspiration