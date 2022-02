Flexbox Grid Mixins

Sass Mixins to generate Flexbox grid.

Flexbox Grid Mixins is Sass Mixins library to help you write well-structured, readable, maintainable, component-based grid using Flexbox (CSS Flexible Box Layout Module).

Flexbox Grid Mixins documentation: https://thingsym.github.io/flexbox-grid-mixins/

Example

HTML

<div class = "grid" > < div class = "grid__col-3" > 3 </ div > < div class = "grid__col-9" > 9 </ div > </ div >

Sass

Dart Sass

@use 'node_modules/flexbox-grid-mixins/dart-sass/flexbox-grid-mixins' ; $default-grid-gutter : 2% ; .grid { @ include flexbox-grid-mixins.grid( $gutter : $default-grid-gutter ); > .grid__col-3 { @ include flexbox-grid-mixins.grid-col( $col : 3, $gutter : $default-grid-gutter ); } > .grid__col-9 { @ include flexbox-grid-mixins.grid-col( $col : 9, $gutter : $default-grid-gutter ); } }

LibSass

@ import 'node_modules/flexbox-grid-mixins/sass/flexbox-grid-mixins' ; $default-grid-gutter : 2% ; .grid { @ include grid( $gutter : $default-grid-gutter ); > .grid__col-3 { @ include grid-col( $col : 3, $gutter : $default-grid-gutter ); } > .grid__col-9 { @ include grid-col( $col : 9, $gutter : $default-grid-gutter ); } }

CSS

.grid { -webkit-box-sizing : border-box; box-sizing : border-box; display : -webkit-box; display : -ms-flexbox; display : flex; margin-left : - 1% ; margin-right : - 1% ; } .grid > .grid__col-3 { -webkit-box-sizing : border-box; box-sizing : border-box; -webkit-box-flex : 0 ; -ms-flex : 0 0 23% ; flex : 0 0 23% ; margin-left : 1% ; margin-right : 1% ; margin-bottom : 2% ; } .grid > .grid__col-9 { -webkit-box-sizing : border-box; box-sizing : border-box; -webkit-box-flex : 0 ; -ms-flex : 0 0 73% ; flex : 0 0 73% ; margin-left : 1% ; margin-right : 1% ; margin-bottom : 2% ; }

Installation

npm

$ npm install flexbox-grid-mixins

Yarn

$ yarn add flexbox-grid-mixins

Manual Install

Include dart-sass/\_flexbox-grid-mixins.scss or sass/\_flexbox-grid-mixins.scss in the appropriate location in your project.

Getting Started using Dart Sass

1. Import Flexbox Grid Mixins in Sass/SCSS file

@ use 'flexbox-grid-mixins' ;

Example : import from node_modules

@ use 'node_modules/flexbox-grid-mixins/dart-sass/flexbox-grid-mixins' ;

2. Define the grid container

.grid { @include flexbox-grid-mixins.grid(); }

3. Generate the grid columns

.grid__col-3 { @include flexbox-grid-mixins.grid-col( 3 ); } .grid__col-9 { @include flexbox-grid-mixins.grid-col( 9 ); }

Getting Started using LibSass

Note: LibSass is Deprecated. See Future Plans.

1. Import Flexbox Grid Mixins in Sass/SCSS file

@ import 'flexbox-grid-mixins' ;

Example : import from node_modules

@ import 'node_modules/flexbox-grid-mixins/sass/flexbox-grid-mixins' ;

2. Define the grid container

.grid { @include grid(); }

3. Generate the grid columns

.grid__col-3 { @include grid-col( 3 ); } .grid__col-9 { @include grid-col( 9 ); }

Documentation

See Flexbox Grid Mixins documentation: http://thingsym.github.io/flexbox-grid-mixins/

Mixins Reference

Example

Dart Sass

LibSass

Package manager

flexbox-grid-mixins - npm

Development

run $ sudo yum install nodejs npm Forking on GitHub run $ cd /path/to/flexbox-grid-mixins run $ npm install run $ npm run serve Access URL http://localhost:3000

Contribution

Patches and Bug Fixes

Small patches and bug reports can be submitted a issue tracker in Github. Forking on Github is another good way. You can send a pull request.

Fork Flexbox Grid Mixins from GitHub repository Create a feature branch: git checkout -b my-new-feature Commit your changes: git commit -am 'Add some feature' Push to the branch: git push origin my-new-feature Create new Pull Request on GitHub

Changelog

Version 0.3.3 update README update index.html update example add condense add $gap argument for gap CSS property

Version 0.3.2 fix gulp-sass compiler update package.json fix Deprecation Warning: Using / for division is deprecated and will be removed in Dart Sass 2.0.0. add timeout-minutes to workflows

Version 0.3.1 update example fix items row/column alignment example add auto margin example

Version 0.3.0 add example for dart sass add Flexbox Grid Mixins for Dart Sass add dart sass workfows with gulpfile.js

Version 0.2.2 remove .travis.yml, change CI/CD to GitHub Actions

Version 0.2.1 auto release to npm only version tags gulp bump up version to 4.0

Version 0.2.0 update example update package.json add Default Values flexbox-grid-mixins-stack change margin property, remove @mixin, grid-margin and grid-col-margin remove breakpoint value of col argument remove condensed argument change grid-type from argument to Default Values flexbox-grid-mixins-grid-type remove bower.json add .travis.yml

Version 0.1.6 add Default Values $flexbox-grid-mixins-box-sizing update package.json change lint from scss-lint to stylelint

Version 0.1.5 update package.json add optional arguments $shorthand to @mixin grid-col

Version 0.1.4 update example update document fix conditional expression add optional arguments $width, $max-width, $min-width, $height, $max-height and $min-height to @mixin grid-col enable flex-grow with number column add positive preset column change readme.md file name to upper case

Version 0.1.3 rename folder to docs from doc, change gh-pages update document update example add optional arguments $flex-direction and $flex-wrap to the mixin grid

Version 0.1.2 update document update example improve unit-set column, using CSS calc()

Version 0.1.1 fix breakpoint preset column fix example fix Holy Grail Layout

Version 0.1.0 Initial release.



License

Licensed under the MIT License.

Author

thingsym

Copyright (c) 2016-2022 thingsym