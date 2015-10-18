#flex-layout

基于flexbox的栅格化布局库，提供更直观、丰富的布局方式。

文档与demo

#npm npm install flex-layout

#优势

flex-layout解决了css布局的不少问题:

#概述

与传统的栅格化一样，flex-layout基于容器(相当于Bootstrap的row) 和栅格(相当于Bootstrap的column) 来布局:

[容器]有两种： flex-column: 容器里的[栅格]以横向排列，与传统栅格化的row一样 flex-row: 容器里的[栅格]以竖向排列，就像header、content、footer的排列一样

通常，只有[栅格]可以直接放在[容器]中，而你的内容应该放在[栅格]里。但这不是必须的，直接把内容放在[容器]里也没问题。

如果一个[容器]里包含的[栅格]超过24格，多出的部分将另起一行。

IE的话只兼容IE10+，其他主流浏览器都支持。

Flexbox有主轴，副轴的概念，flex-layout已经封装好了，你不需要懂得flexbox，也无需针对不同轴使用不同的class。不过，如果你对Flexbox有所了解的话，用起来会更顺手。