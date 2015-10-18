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flex-layout

by 岛书
1.0.1 (see all)

基于flexbox的栅格化布局库，提供更直观、丰富的布局方式。

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6yrs ago

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License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

#flex-layout

基于flexbox的栅格化布局库，提供更直观、丰富的布局方式。
文档与demo

#npm npm install flex-layout

#优势

flex-layout解决了css布局的不少问题:

  • 应用一个class就可以垂直居中。
  • 轻松实现多栏同高。
  • 自动计算间距，实现等宽布局，不需要再计算margin。
  • 支持自动填充剩余宽度，以往我们需要通过触发BFC来实现。
  • 支持自动填充剩余高度，比如将footer置于底部。
  • 随意调整[栅格]顺序，比如让main比sidebar提前渲染出来。
  • 丰富的对齐方式：上、下、左、右、左上、右上、左下、右下。

#概述

与传统的栅格化一样，flex-layout基于容器(相当于Bootstrap的row) 和栅格(相当于Bootstrap的column) 来布局:

  • [容器]有两种： flex-column: 容器里的[栅格]以横向排列，与传统栅格化的row一样 flex-row: 容器里的[栅格]以竖向排列，就像header、content、footer的排列一样

  • 通常，只有[栅格]可以直接放在[容器]中，而你的内容应该放在[栅格]里。但这不是必须的，直接把内容放在[容器]里也没问题。

  • 如果一个[容器]里包含的[栅格]超过24格，多出的部分将另起一行。

  • IE的话只兼容IE10+，其他主流浏览器都支持。

  • Flexbox有主轴，副轴的概念，flex-layout已经封装好了，你不需要懂得flexbox，也无需针对不同轴使用不同的class。不过，如果你对Flexbox有所了解的话，用起来会更顺手。

  • 与Bootstrap等栅格化不同的是：flex-layout不需要container，栅格本身不自带padding。

#License

MIT

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