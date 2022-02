Flex Combo 介绍

介绍

Combo技术最初出现源于《高性能网站建设指南》的规则一所提到“减少HTTP请求",是一个在服务端提供,合并多个文件请求在一个响应中的技术。

在生产环境中,Combo功能有很多实现,例如Tengine。

在前端开发环境中,由于最终上线需要将资源引入的代码合并,从而无法在本地轻量开发调试,引起开发调试不便。

Flex Combo 是在开发环境模拟实现了此功能的服务器,目的是方便前端开发调试。约等于一个支持Combo语法,只能访问js、css、iconfont等静态资源的Web服务器。 区别于生产环境的Combo, Flex Combo 专为前端开发环境量身打造,舍弃部分高并发特性,从而提供了丰富的功能和轻量的体积。

安装

全局安装

npm install -g flex-combo

或者安装到某个项目

npm install flex-combo

##快速上手

首先,修改 hosts文件 ,将需要代理的线上地址映射到本地,例如( g.cdn.cn ):

127 .0 .0 .1 g .cdn .cn

然后,在命令行启动 Flex Combo

sudo flex-combo

之后所有向 g.cdn.cn 发起的资源文件请求都将通过 Flex Combo 代理

特性

轻量易用

轻松支持多种类型URL对应资源文件列表的解析。通过简单的参数配置,支持多种类型的Combo语法,如Yahoo风格和Taobao风格。

Flex Combo 不但是一个组件库,同时也是一个命令行工具。如果不想写脚本做扩展,可以通过一个命令享受到本地开发调试的好处。

与线上环境协作

Flex Combo 会解析请求URL,分析出待处理文件列表。若本地存在对应文件,则读取本地最新内容,否则查询并读取本地缓存,当缓存中也不存在所需资源的情况下,则通过构造请求,向服务器获取线上内容。最终将本地和线上的内容做合并操作并返回。

以上机制能够保证调试期和最终上线后的内容顺序完全一致。

新版 Flex Combo 还进一步支持了HTTPS资源的代理

灵活易扩展

Flex Combo 能够以中间件的形式嵌入Connect、Express、Koa等生态系统,与其他中间件一起组合,实现前端开发调试工程化的更多功能。

新版 Flex Combo 支持利用defineParser方法完全掌握URL解析逻辑的控制权!

此外,在新版 Flex Combo 中,利用addEngine方法,还可以添加assets动态编译引擎,例如在 Flex Combo 默认提供的LESS和SASS两种CSS预处理语法编译器之外,还可轻松添加对Stylus等其它类似语法的支持。

完全本地开发

所有请求过的线上内容都会被缓存于本地。下次请求将直接从本地缓存获取内容。这个过程对前端开发者来说是透明的。只是会感觉第一次请求资源时稍慢一些。这样,前端开发项目,只需要在项目建成的第一次,向利用 Flex Combo 向线上请求一次资源,后续就再用无需网络,从而实现离线开发。

扁平化本地目录及多目录挂接

Flex Combo 允许把本地目录挂接到任意url上。这个特性让前端在面临/apps/xxxx/yyy/zzz这样深度目录请求时,无需在本地创建同样深度的目录。

多个url挂接点,这个特性使前端工程可以更加灵活。

编码处理

在经典Combo功能中,如果请求的多个文件以不一致的方式编码,存在GBK和UTF8混杂的情况。Combo功能将不同编码格式的内容合并到一齐返回。目前生产环境中,js代码上线前会经过压缩和转码,此问题不会暴露出来。但是在前端开发环境中,返回的前端代码为了可读性不应被压缩和编码,一旦出现混合编码的情况,这种不便就会暴露出来。

Flex Combo 对这个技术细节做了周详考虑,内部提供了基于内容的编码探测机制。根据文件内容确定编码格式,一旦发现混合编码的情况,就将不符合要求的编码内容,就将起转换为输出编码格式。输出编码格式是可用户自定义的,目前支持UTF8和GBK两种。

命令参数

用法: flex-combo [options]

Options 如下:

- d, --dir [string] 本地目录,默认为执行命令的当前目录 - u, --url [string] 本地目录映射URL,例如:传入/apps/et本地目录被映射到/apps/et下,这意味着只有当一个请求以/apps/et开头时,才会本地目录中寻找文件,本地目录由dir参数所指定的 - H, --host [string] 服务器域名,如果文件不在本地,将到此域名处请求文件。 - s, --servlet [string] Combo的servlet,对于Tengine而言是 "?" ,对yahoo而言是 "combo" ,默认是 "?" - e, --seperator [string] 文件分隔符,默认为 "," - c, --charset [string] http响应数据的编码方式,默认为utf- 8 - p, --http_port [int] 启动HTTP服务的端口,默认为 80 - P, --https_port [int] 启动HTTPS服务的端口,默认为 443

在项目目录下执行 flex-combo 而不带任何参数时,将以项目目录为根目录建立Combo服务器。

高阶命令参数

除了通过命令行设置参数。 Flex Combo 还支持配置文件,配置文件将支持更加丰富的特性。一般来说 Flex Combo 会在第一次运行时生成一份默认配置文件到 ~/.flex-combo/config.json , Windows用户请到自己当前登录用户目录寻找这个文件。该文件以严格的JSON结构保存,编辑时一定要保证格式合法性。 Flex Combo 的参数可以通过命令行、Node.js函数调用参数以及配置文件的三种方式配置。在同时使用三种方式配置参数的情况下,参数的优先级为

新版 Flex Combo 支持在全局或项目工程中建立目录,存放配置文件及cache文件

命令行 > Node .js 函数调用参数 > 配置文件

一份完整的配置如下:

{ "rootdir" : "src" , "urls" : { "/xxx" : "/Users/david/xxxproject" }, "charset" : "utf-8" , "urlBasedCharset" : {}, "hosts" : { "a.cdn.cn" : "122.225.67.241" , "g.cdn.cn" : "115.238.23.250" }, "cache" : true , "headers" : { "host" : "a.cdn.cn" }, "hostIp" : "115.238.23.241" , "servlet" : "?" , "seperator" : "," , "engine" : { "^/mock/.+\\.json$" : "mock/index.js" }, "filter" : { "\\?.+" : "" , "-min\\.js$" : ".js" , "-min\\.css$" : ".css" }, "dac/tpl" : { "define" : "KISSY.add" , "anonymous" : false , "filter" : {} }, "dac/babel" : { "target" : [], "options" : {} }, "dac/xmd" : { "cmd" : [], "kmd" : [] }, "dac/polymer" : { "filter" : {} } }

rootdir

Flex Combo 所代理资源文件的本地映射根目录

urls

urls参数是一个对象,指定需要代理路径。key表示需要被代理的url,value表示这个url将被映射到的本地硬盘路径。如上边配置所示 "/xxx":"/Users/david/xxxproject" 表示,所有以 /xxx 开头的请求都会从本地 /Users/david/xxxproject 目录中寻找文件。即就是请求 127.0.0.1/xxx/a.js ,返回 /Users/david/xxxproject/a.js 。支持子目录。

urls是对象,可以配置多个。如:

{ "/xxx" : "/Users/david/xxxproject" , "/yyy" : "/Users/david/yyyproject" }

这样将支持 /xxx 的请求到 /Users/david/xxxproject 获取内容, /yyy 的请求到 /Users/david/yyyproject 获取内容。

当配置多个url映射时。有可能出现两个url同时符合两个规则。 如:

{ "/xxx" : "/Users/david/xxxproject" , "/xxx/aaa" : "/Users/david/yyyproject" }

Flex Combo 将根据最长匹配原则,选择最合适规则访问资源文件。上面例子中,如果请求 /xxx/aaa/b.js ,虽然同时符合两项规则,但最终生效规则是字符串最长的那项,也就是 "/xxx/aaa":"/Users/david/yyyproject" , /xxx/aaa/b.js 会从 /Users/david/yyyproject" 获取。

urls参数对前端开发灵活的在本地支持多个项目有重要意义。在实际项目中,可以灵活运用配置文件全局参数和命令行参数以获取开发便利性。

编码参数

charset 设置flex-combo返回数据的编码集。只能设置为 gbk 或者 utf-8 。该设置与源文件编码集无关。 Flex Combo 假设源文件只有 gbk 和 utf-8 两种编码方式。会自动探测源文件是否 utf-8 。因此你可以在一个combo链接中同时引入 utf-8 和 gbk 编码的文件而不会出错。

urlBasedCharset 可针对某一个url设置响应字符集。例如:

"charset" : "utf-8" , "urlBasedCharset" : { "/apps/aaa.js" : "gbk" }

允许在大多数情况下返回字符集为utf-8字符集的资源。但在访问/apps/aaa.js的情况下,以gbk的方式编码。 这个特性多被用来引入编码几不同的第三方脚本。

host相关参数

Flex Combo 支持当资源不在本地时去线上服务器请求所需资源。host相关参数是定位服务器的关键参数,与host有关的参数有4个。 host 、 hostIp 、 headers 、 hosts

通过IP访问。如果资源服务器没有额外域名。 flex-combo支持以 hostIp + headers 的方式定义host。 hostip 必须是一个IP地址。如: "hostIp": "10.11.23.1" 。一般互联网公司的资源服务器都不支持直接IP访问,必须配置http头。headers定义了向此ip发起http请求时候必须设置的http头信息。http头信息以JSON的方式定义。如:

"headers" : { "host" : "a.cdn.cn" },

多资源服务器转发。例如a.cdn.cn的请求需要转发到某个IP。g.cdn.cn的请求需要转发到另外一个IP。 hosts 参数允许配置多组域名、IP组信息。以便选择合适的服务器转发。 hosts 参数是一个对象,其中key表示域名,value表示IP。例如:

"hosts" :{ "a.cdn.cn" : "122.225.67.241" , "g.cdn.cn" : "115.238.23.250" }

将根据发送请求的http头host信息。匹配合适的转发IP。如果请求为 a.cdn.cn/a.js 将转发到 122.225.67.241 。如果请求为 g.cdn.cn/a.js 。将转发到 115.238.23.250

缓存远程文件

cache 为true时,从远程抓取的文件将会被缓存

combo规则相关参数

不同的开发环境有不同的combo需求。通过 servlet 和 seperator 两个参数决定。

自定义引擎

engine 支持使用者自行插入处理逻辑(处理权交给使用者编写的js),可应用于截获url进行数据mock或对应某些文件后缀匹配处理逻辑。

过滤器

filter 配置可以用来过滤传入url。 filter 配置是一个对象,其中key是匹配的正则表达式,value是替换的字符串,支持正则表达式变量。替换的顺序与定义无关。这个设置可被用来在替换访问压缩的js文件为原文件。做到开发者友好。

调试信息输出规则

traceRule 为正则表达式字符串,确定终端窗口显示信息的规则

lib开发模式

通过 require("flex-combo/api") ,引入 Flex Combo 的API,其暴露出对象Class, new 操作创建FlexCombo实例。

通过 defineParser 方法自定义URL解析规则

输入参数为URL字符串,通过自定义逻辑的处理,最终输出一个映射地址数组,供接下来获取具体内容。

通过 addEngine 方法添加assets动态编译引擎

输入参数1为匹配规则,为正则表达式格式

输入参数2为处理函数,该函数有两个参数,分别是本地绝对路径和请求URL

最终输出动态编译结果,未能编译的则输出null

var http = require ( "http" ); var API = require ( "flex-combo" ).API; var fcInst = new API({}); fcInst.defineParser( function ( url ) { return [url]; }); fcInst.addEngine( "\\.styl$" , function ( absPath, url, param, callback ) { callback( null , "content" , absPath, "MIME" ); }); http .createServer( function ( req, res ) { fcInst.handle(req, res, function ( ) { res.writeHead( 404 , { "Content-Type" : "text/plain" }); res.end( "Your combo file not found." ); }); }) .listen( 1234 );

FAQ

为什么会提示 Error: listen EACCES ?

Flex Combo 使用80端口建立前端服务器,在Linux、Mac下使用80端口需要root权限。解决这个问题的方法是使用 sudo flex-combo [options] 的方式运行。

为什么会提示 Error: listen EADDRINUSE ?