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flex-combo

by wei fanzhe
1.1.6 (see all)

The Flex-combo is a javascript and css file combo server. It support various kinds of combo format by modify configuration(eg. yahoo combo). Default, it's a taobao format combo.

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6yrs ago

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8

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10

License

ISC

Type Definitions

DefinitelyTyped

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Flex Combo 介绍

介绍

Combo技术最初出现源于《高性能网站建设指南》的规则一所提到“减少HTTP请求"，是一个在服务端提供，合并多个文件请求在一个响应中的技术。

在生产环境中，Combo功能有很多实现，例如Tengine

在前端开发环境中，由于最终上线需要将资源引入的代码合并，从而无法在本地轻量开发调试，引起开发调试不便。

Flex Combo是在开发环境模拟实现了此功能的服务器，目的是方便前端开发调试。约等于一个支持Combo语法，只能访问js、css、iconfont等静态资源的Web服务器。 区别于生产环境的Combo，Flex Combo专为前端开发环境量身打造，舍弃部分高并发特性，从而提供了丰富的功能和轻量的体积。

安装

全局安装

npm install -g flex-combo

或者安装到某个项目

npm install flex-combo

##快速上手

首先，修改hosts文件，将需要代理的线上地址映射到本地，例如(g.cdn.cn)：

127.0.0.1   g.cdn.cn

然后，在命令行启动Flex Combo

sudo flex-combo

之后所有向g.cdn.cn发起的资源文件请求都将通过Flex Combo代理

特性

轻量易用

轻松支持多种类型URL对应资源文件列表的解析。通过简单的参数配置，支持多种类型的Combo语法，如Yahoo风格和Taobao风格。

Flex Combo不但是一个组件库，同时也是一个命令行工具。如果不想写脚本做扩展，可以通过一个命令享受到本地开发调试的好处。

与线上环境协作

Flex Combo会解析请求URL，分析出待处理文件列表。若本地存在对应文件，则读取本地最新内容，否则查询并读取本地缓存，当缓存中也不存在所需资源的情况下，则通过构造请求，向服务器获取线上内容。最终将本地和线上的内容做合并操作并返回。

以上机制能够保证调试期和最终上线后的内容顺序完全一致。

  • 新版Flex Combo还进一步支持了HTTPS资源的代理

灵活易扩展

Flex Combo能够以中间件的形式嵌入Connect、Express、Koa等生态系统，与其他中间件一起组合，实现前端开发调试工程化的更多功能。

  • 新版Flex Combo支持利用defineParser方法完全掌握URL解析逻辑的控制权！

  • 此外，在新版Flex Combo中，利用addEngine方法，还可以添加assets动态编译引擎，例如在Flex Combo默认提供的LESS和SASS两种CSS预处理语法编译器之外，还可轻松添加对Stylus等其它类似语法的支持。

完全本地开发

所有请求过的线上内容都会被缓存于本地。下次请求将直接从本地缓存获取内容。这个过程对前端开发者来说是透明的。只是会感觉第一次请求资源时稍慢一些。这样，前端开发项目，只需要在项目建成的第一次，向利用Flex Combo向线上请求一次资源，后续就再用无需网络，从而实现离线开发。

扁平化本地目录及多目录挂接

Flex Combo允许把本地目录挂接到任意url上。这个特性让前端在面临/apps/xxxx/yyy/zzz这样深度目录请求时，无需在本地创建同样深度的目录。

多个url挂接点，这个特性使前端工程可以更加灵活。

编码处理

在经典Combo功能中，如果请求的多个文件以不一致的方式编码，存在GBK和UTF8混杂的情况。Combo功能将不同编码格式的内容合并到一齐返回。目前生产环境中，js代码上线前会经过压缩和转码，此问题不会暴露出来。但是在前端开发环境中，返回的前端代码为了可读性不应被压缩和编码，一旦出现混合编码的情况，这种不便就会暴露出来。

Flex Combo对这个技术细节做了周详考虑，内部提供了基于内容的编码探测机制。根据文件内容确定编码格式，一旦发现混合编码的情况，就将不符合要求的编码内容，就将起转换为输出编码格式。输出编码格式是可用户自定义的，目前支持UTF8和GBK两种。

命令参数

用法: flex-combo [options]

Options 如下:

-d, --dir [string]        本地目录，默认为执行命令的当前目录
-u, --url [string]        本地目录映射URL，例如：传入/apps/et本地目录被映射到/apps/et下，这意味着只有当一个请求以/apps/et开头时，才会本地目录中寻找文件，本地目录由dir参数所指定的
-H, --host [string]       服务器域名，如果文件不在本地，将到此域名处请求文件。
-s, --servlet [string]    Combo的servlet，对于Tengine而言是"?",对yahoo而言是"combo"，默认是"?"
-e, --seperator [string]  文件分隔符，默认为","
-c, --charset [string]    http响应数据的编码方式，默认为utf-8
-p, --http_port [int]     启动HTTP服务的端口，默认为80
-P, --https_port [int]    启动HTTPS服务的端口，默认为443

在项目目录下执行flex-combo而不带任何参数时，将以项目目录为根目录建立Combo服务器。

高阶命令参数

除了通过命令行设置参数。Flex Combo还支持配置文件，配置文件将支持更加丰富的特性。一般来说Flex Combo会在第一次运行时生成一份默认配置文件到~/.flex-combo/config.json, Windows用户请到自己当前登录用户目录寻找这个文件。该文件以严格的JSON结构保存，编辑时一定要保证格式合法性。Flex Combo的参数可以通过命令行、Node.js函数调用参数以及配置文件的三种方式配置。在同时使用三种方式配置参数的情况下，参数的优先级为

  • 新版Flex Combo支持在全局或项目工程中建立目录，存放配置文件及cache文件
命令行 > Node.js函数调用参数 > 配置文件

一份完整的配置如下：

{
  "rootdir": "src",
  "urls": {
    "/xxx": "/Users/david/xxxproject"
   },
  "charset": "utf-8",
  "urlBasedCharset": {},
  "hosts": {
    "a.cdn.cn":"122.225.67.241",
    "g.cdn.cn":"115.238.23.250"
  },
  "cache": true,
  "headers": {"host":"a.cdn.cn"},
  "hostIp": "115.238.23.241",
  "servlet": "?",
  "seperator": ",",
  "engine": {
    "^/mock/.+\\.json$":"mock/index.js"
  },
  "filter": {
    "\\?.+": "",
    "-min\\.js$": ".js",
    "-min\\.css$": ".css"
  },
  "dac/tpl": {
    "define": "KISSY.add",
    "anonymous": false,
    "filter": {}
  },
  "dac/babel": {
    "target": [],
    "options": {}
  },
  "dac/xmd": {
    "cmd": [],
    "kmd": []
  },
  "dac/polymer": {
    "filter": {}
  }
}

rootdir

Flex Combo所代理资源文件的本地映射根目录

urls

urls参数是一个对象，指定需要代理路径。key表示需要被代理的url，value表示这个url将被映射到的本地硬盘路径。如上边配置所示"/xxx":"/Users/david/xxxproject"表示，所有以/xxx开头的请求都会从本地/Users/david/xxxproject目录中寻找文件。即就是请求127.0.0.1/xxx/a.js，返回/Users/david/xxxproject/a.js。支持子目录。

urls是对象，可以配置多个。如：

{
    "/xxx": "/Users/david/xxxproject",
    "/yyy": "/Users/david/yyyproject"
}

这样将支持/xxx的请求到/Users/david/xxxproject获取内容，/yyy的请求到/Users/david/yyyproject获取内容。

当配置多个url映射时。有可能出现两个url同时符合两个规则。 如：

{
    "/xxx": "/Users/david/xxxproject",
    "/xxx/aaa": "/Users/david/yyyproject"
}

Flex Combo将根据最长匹配原则，选择最合适规则访问资源文件。上面例子中，如果请求/xxx/aaa/b.js,虽然同时符合两项规则，但最终生效规则是字符串最长的那项，也就是"/xxx/aaa":"/Users/david/yyyproject"/xxx/aaa/b.js会从/Users/david/yyyproject"获取。

urls参数对前端开发灵活的在本地支持多个项目有重要意义。在实际项目中，可以灵活运用配置文件全局参数和命令行参数以获取开发便利性。

编码参数

charset 设置flex-combo返回数据的编码集。只能设置为gbk或者utf-8。该设置与源文件编码集无关。Flex Combo假设源文件只有gbkutf-8两种编码方式。会自动探测源文件是否utf-8。因此你可以在一个combo链接中同时引入utf-8gbk编码的文件而不会出错。

urlBasedCharset 可针对某一个url设置响应字符集。例如：

    "charset" : "utf-8",
    "urlBasedCharset" : {"/apps/aaa.js":"gbk"}

允许在大多数情况下返回字符集为utf-8字符集的资源。但在访问/apps/aaa.js的情况下，以gbk的方式编码。 这个特性多被用来引入编码几不同的第三方脚本。

host相关参数

Flex Combo支持当资源不在本地时去线上服务器请求所需资源。host相关参数是定位服务器的关键参数，与host有关的参数有4个。hosthostIpheadershosts

  • 通过IP访问。如果资源服务器没有额外域名。 flex-combo支持以hostIp+headers的方式定义host。hostip必须是一个IP地址。如："hostIp": "10.11.23.1"。一般互联网公司的资源服务器都不支持直接IP访问，必须配置http头。headers定义了向此ip发起http请求时候必须设置的http头信息。http头信息以JSON的方式定义。如：
"headers": {"host": "a.cdn.cn"},
  • 多资源服务器转发。例如a.cdn.cn的请求需要转发到某个IP。g.cdn.cn的请求需要转发到另外一个IP。hosts参数允许配置多组域名、IP组信息。以便选择合适的服务器转发。hosts参数是一个对象，其中key表示域名，value表示IP。例如：
"hosts":{
    "a.cdn.cn": "122.225.67.241",
    "g.cdn.cn": "115.238.23.250"
}

将根据发送请求的http头host信息。匹配合适的转发IP。如果请求为a.cdn.cn/a.js将转发到122.225.67.241。如果请求为g.cdn.cn/a.js。将转发到115.238.23.250

缓存远程文件

cache 为true时，从远程抓取的文件将会被缓存

combo规则相关参数

不同的开发环境有不同的combo需求。通过servletseperator两个参数决定。

自定义引擎

engine 支持使用者自行插入处理逻辑（处理权交给使用者编写的js），可应用于截获url进行数据mock或对应某些文件后缀匹配处理逻辑。

过滤器

filter 配置可以用来过滤传入url。filter配置是一个对象，其中key是匹配的正则表达式，value是替换的字符串，支持正则表达式变量。替换的顺序与定义无关。这个设置可被用来在替换访问压缩的js文件为原文件。做到开发者友好。

调试信息输出规则

traceRule 为正则表达式字符串，确定终端窗口显示信息的规则

lib开发模式

通过require("flex-combo/api")，引入Flex Combo的API，其暴露出对象Class，new操作创建FlexCombo实例。

  • 通过defineParser方法自定义URL解析规则

输入参数为URL字符串，通过自定义逻辑的处理，最终输出一个映射地址数组，供接下来获取具体内容。

  • 通过addEngine方法添加assets动态编译引擎

输入参数1为匹配规则，为正则表达式格式

输入参数2为处理函数，该函数有两个参数，分别是本地绝对路径和请求URL

最终输出动态编译结果，未能编译的则输出null

var http = require("http");
var API = require("flex-combo").API;

var fcInst = new API({});

// 自定义URL解析规则
fcInst.defineParser(function (url) {
  return [url];
});

// 添加assets动态编译引擎
// 例如要加入stylus支持，首先要在配置文件supportedFile中加入相应后缀匹配\\.styl$，然后通过addEngine添加动态编译逻辑
fcInst.addEngine("\\.styl$", function (absPath, url, param, callback) {
  callback(null, "content", absPath, "MIME");
});

http
  .createServer(function (req, res) {
    fcInst.handle(req, res, function () {
      res.writeHead(404, {"Content-Type": "text/plain"});
      res.end("Your combo file not found.");
    });
  })
  .listen(1234);

FAQ

  1. 为什么会提示Error: listen EACCES

Flex Combo使用80端口建立前端服务器，在Linux、Mac下使用80端口需要root权限。解决这个问题的方法是使用sudo flex-combo [options]的方式运行。

  1. 为什么会提示Error: listen EADDRINUSE

Flex Combo所需要使用的端口正在被使用中，如果这个端口是80端口，你需要检查系统中是否有其他Web容器（如Apache、Nginx等）是否使用了80端口。如果不是，你需要检查是否系统中有其他Flex Combo进程正在运行。

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