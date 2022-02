flash

The simplest flash implementation for Express.

Usage

npm i flash

app.use(session()); app.use( require ( 'flash' )()); app.use( function ( req, res ) { req.flash( 'info' , 'hello!' ); next(); })

for message in flash a.alert(class='alert-' + message.type) p= message.message

while message = flash.shift() // consume messages as jade reads them a.alert(class='alert-' + message.type) p= message.message

API

Flash a message defaulting the type to info .

An array of flash messages of the form: