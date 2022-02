Convert JSON objects into directory structures on the file system, and back again. This package is primarily useful for writing tests.

Installation

yarn add fixturify

Usage

const fs = require ( 'fs' ) const fixturify = require ( 'fixturify' ) const obj = { 'foo.txt' : 'foo.txt contents' , 'subdir' : { 'bar.txt' : 'bar.txt contents' } } fixturify.writeSync( 'testdir' , obj) fixturify.readSync( 'testdir' ) fixturify.readSync( 'testdir' , { globs : [ 'foo*' ] }) fixturify.readSync( 'testdir' , { ignore : [ 'foo*' ] }) fixturify.writeSync( 'testDir' , { 'subdir' : { 'bar.txt' : null } }) fixturify.readSync( 'testdir' ) fixturify.writeSync( 'testDir' , { 'subdir' : null })

const fs = require ( 'fs' ) const fixturify = require ( 'fixturify' ) const obj = { 'subdir' : { 'foo.txt' : 'foo.txt contents' }, 'emptydir' : {} } fixturify.writeSync( 'testdir' , obj) fixturify.readSync( 'testdir' , { ignoreEmptyDirs : true })

File contents are decoded and encoded with UTF-8.

fixture.readSync follows symlinks. It throws an error if it encounters a broken symlink.

Limitations

To keep the API simple, node-fixturify has the following limitations: