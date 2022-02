Crypto Conditions

Implementation of crypto-conditions in JavaScript for Node.js and the browser

Specification

Editor's Draft: draft-thomas-crypto-conditions-02

This specification is only a draft at this stage and has not been submitted.

Usage

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const condition = 'ni:///sha-256;47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU?fpt=preimage-sha-256&cost=0' const validationResult = cc.validateCondition(condition)

This will ensure that the requested type, features and fulfillment length are all accepted by the current implementation.

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const condition = 'ni:///sha-256;47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU?fpt=preimage-sha-256&cost=0' const fulfillment = 'oAKAAA' const validationResult = cc.validateFulfillment(fulfillment, condition)

This validates the fulfillment and ensures that it matches the given condition.

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const fulfillment = 'oAKAAA' const condition = cc.fulfillmentToCondition(fulfillment) const validationResult = cc.validateFulfillment(fulfillment, condition)

Create a PREIMAGE-SHA-256 Condition (Hashlock)

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const myFulfillment = new cc.PreimageSha256() myFulfillment.setPreimage( new Buffer( '' )) console .log(myFulfillment.getConditionUri())

Create a PREIMAGE-SHA-256 Fullfillment (Hashlock)

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const myFulfillment = new cc.PreimageSha256() myFulfillment.setPreimage( new Buffer( '' )) console .log(myFulfillment.serializeUri())

Parse a Fulfillment

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const parsedFulfillment = cc.fromFulfillmentUri( 'oAKAAA' ) parsedFulfillment.validate()

Create an ED25519 Condition

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const ed25519Fulfillment = new cc.Ed25519Sha256() ed25519Fulfillment.setPublicKey( new Buffer( 'ec172b93ad5e563bf4932c70e1245034c35467ef2efd4d64ebf819683467e2bf' , 'hex' )) console .log(ed25519Fulfillment.getConditionUri())

Fulfill an ED25519 Condition

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const edPrivateKey = new Buffer( '833fe62409237b9d62ec77587520911e9a759cec1d19755b7da901b96dca3d42' , 'hex' ) const ed25519Fulfillment = new cc.Ed25519Sha256() ed25519Fulfillment.sign( new Buffer( 'Hello World! Conditions are here!' ), edPrivateKey) console .log(ed25519Fulfillment.getConditionUri()) console .log(ed25519Fulfillment.serializeUri())

Verify a Fulfillment (with Message)

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const fulfillment = 'pGSAIOwXK5OtXlY79JMscOEkUDTDVGfvLv1NZOv4GWg0Z-K_gUC2IpH62UMvjymLnEpIldvik_b_2hpo2t8Mze9fR6DHISpf6jzal6P0wD6p8uisHOyGpR1FISer26CdG28zHAcK' const condition = 'ni:///sha-256;U1YhFdW0lOI-SVF3PbDP4t_lVefj_-tB5P11yvfBaoE?fpt=ed25519-sha-256&cost=131072' const message = new Buffer( 'Hello World! Conditions are here!' ) const result = cc.validateFulfillment(fulfillment, condition, message)

Create a THRESHOLD-SHA-256 Condition

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const thresholdFulfillment = new cc.ThresholdSha256() thresholdFulfillment.addSubconditionUri( 'ni:///sha-256;U1YhFdW0lOI-SVF3PbDP4t_lVefj_-tB5P11yvfBaoE?fpt=ed25519-sha-256&cost=131072' ) thresholdFulfillment.addSubfulfillmentUri( 'oAKAAA' ) thresholdFulfillment.setThreshold( 1 ) console .log(thresholdFulfillment.getConditionUri())

Create a THRESHOLD-SHA-256 Fulfillment

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const thresholdFulfillment = new cc.ThresholdSha256() thresholdFulfillment.addSubfulfillmentUri( 'pGSAIOwXK5OtXlY79JMscOEkUDTDVGfvLv1NZOv4GWg0Z-K_gUC2IpH62UMvjymLnEpIldvik_b_2hpo2t8Mze9fR6DHISpf6jzal6P0wD6p8uisHOyGpR1FISer26CdG28zHAcK' ) thresholdFulfillment.addSubfulfillmentUri( 'oAKAAA' ) thresholdFulfillment.setThreshold( 1 ) console .log(thresholdFulfillment.getConditionUri()) const thresholdFulfillmentUri = thresholdFulfillment.serializeUri() console .log(thresholdFulfillmentUri)

Create a PREFIX-SHA-256 Condition

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const prefix = new cc.PrefixSha256() prefix.setPrefix( new Buffer( '2016:' )) prefix.setMaxMessageLength( 65536 ) prefix.setSubconditionUri( 'ni:///sha-256;U1YhFdW0lOI-SVF3PbDP4t_lVefj_-tB5P11yvfBaoE?fpt=ed25519-sha-256&cost=131072' ) console .log(prefix.getConditionUri())

Create a PREFIX-SHA-256 Fulfillment

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const prefix = new cc.PrefixSha256() prefix.setPrefix( new Buffer( 'Hello World! ' )) prefix.setMaxMessageLength( 16384 ) prefix.setSubfulfillmentUri( 'pGSAIOwXK5OtXlY79JMscOEkUDTDVGfvLv1NZOv4GWg0Z-K_gUC2IpH62UMvjymLnEpIldvik_b_2hpo2t8Mze9fR6DHISpf6jzal6P0wD6p8uisHOyGpR1FISer26CdG28zHAcK' ) const fulfillmentUri = prefix.serializeUri() console .log(fulfillmentUri) const conditionUri = prefix.getConditionUri() const message = new Buffer( 'Conditions are here!' ) cc.validateFulfillment(fulfillmentUri, conditionUri, message)

Create an RSA-SHA-256 Condition

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const rsaFulfillment = new cc.RsaSha256() rsaFulfillment.setPublicModulus( new Buffer( 'b30e7a938783babf836850ff49e14f87e3f92d5c46e33feca3e4f0b22358580b11765995f4b8eea7fb4712c2e1e316f7f775a953d232216a169d9a64ddc007120a400b37f2afc077b62fe304de74de6a119ec4076b529c4f6096b0baad4f533df0173b9b822fd85d65fa4befa92d8f524f69cbca0136bd80d095c169aec0e095' , 'hex' )) console .log(rsaFulfillment.getConditionUri())

Create an RSA-SHA-256 Fulfillment

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const exampleMessage = new Buffer( 'Hello World! Conditions are here!' ) const privateKey = '-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

' + 'MIICXAIBAAKBgQCzDnqTh4O6v4NoUP9J4U+H4/ktXEbjP+yj5PCyI1hYCxF2WZX0

' + 'uO6n+0cSwuHjFvf3dalT0jIhahadmmTdwAcSCkALN/KvwHe2L+ME3nTeahGexAdr

' + 'UpxPYJawuq1PUz3wFzubgi/YXWX6S++pLY9ST2nLygE2vYDQlcFprsDglQIDAQAB

' + 'AoGAB7Rjyd1W6b475U027vLm/S3uFumVk0m44QSE5uVmc8NmKPWJ4lHi0w+Y61G/

' + 'booaeWdytcyho5ZxCq8OEAynQSkJiBNtzBg+xCGcO6GPOf+dFBYZFQsXiG/EbwrA

' + 'pT0cv+AqiGzLIAh2WtNI6cr5/ZEMScNhMcQ4AZ1kRyUdpIECQQDbRtFz0dSMMvS/

' + '1KtDZxej9HqC5xOEuCDEZuLvk4bW4mC02OP/H/VV5qqclz0LIvMWK6TDtoFRpkvD

' + 'UYiYoc85AkEA0QtH1zQlGGlliLcWoPeqjkbtf3ocmYy2exBSCwnOf87xV//k9pNC

' + '7jmoIzRgKVef8kQR/mXWszo3WbWMt0aAPQJBAMtoRD/GM/7h/fw9Uamy5lEnJsZr

' + 'iMWi8HKAZp+LIJgRY1gfolA12yWWVknwWaYNA6ZbUfpjQE73jmxfI/FCmLECQBmF

' + 'WAr06cZ2L5gmShPyyJbAIASdItq4LBsQHgQM+XHvENXeftR/m/87eMR7g3XopbVN

' + 'DClTw4d0Bwfjuz8w0z0CQFG7RmgPqsTEGfojpRgLZnec87R6XhuUY5ZoGgpnx7r9

' + '/zGekAwjBZDKpc+H0jC14JjMzRRKeWVEpDU3k2cfBH0=

' + '-----END RSA PRIVATE KEY-----

' const rsaFulfillment = new cc.RsaSha256() rsaFulfillment.sign(exampleMessage, privateKey) console .log(rsaFulfillment.serializeUri().length) const rsaFulfillmentUri = rsaFulfillment.serializeUri() const rsaConditionUri = rsaFulfillment.getConditionUri() cc.validateFulfillment(rsaFulfillmentUri, rsaConditionUri, exampleMessage)

Advanced: Parse a Condition

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const condition = 'ni:///sha-256;47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU?fpt=preimage-sha-256&cost=0' const parsedCondition = cc.fromConditionUri(condition) console .log(parsedCondition.constructor.name) console .log(parsedCondition.serializeUri())

Advanced: Parse and Reserialize a THRESHOLD-SHA-256 Fulfillment

const cc = require ( 'five-bells-condition' ) const thresholdFulfillmentUri = 'oi-gBKACgAChJ6AlgCB_g7Flf_H8U7ktwYFIodZd_C1LH6PWdyhK3dIAEm2QaYEBDA' const reparsedFulfillment = cc.fromFulfillmentUri(thresholdFulfillmentUri) const reserializedFulfillment = reparsedFulfillment.serializeUri() console .log(reserializedFulfillment)

Advanced: Manually Create a Condition