Simple FitBit API client for express 3.

npm install fitbit-js

Usage

fitbit-js has two methods:

getAccessToken(req, res, callback) apiCall(http_method, path, params, callback)

params must contain the token.

Test

Register an app with fitbit specifying a callback URL of http://localhost:8553 .

npm install cd example node test.js [Consumer Key] [Consumer Secret] [Unit System (en_US or en_GB)](optional. Defaults to metric units)

open http://localhost:8553