静态资源前端加载器，用来分析页面中 使用的 和 依赖的 资源（js或css）, 并将这些资源做一定的优化后插入页面中。如把零散的文件合并。

注意

此插件做前端硬加载，适用于纯前端项目，不适用有后端 loader 的项目。因为不识别模板语言，对于资源的分析和收集，比较的粗暴！！！

默认会把页面中用到的样式插入在 header 中，脚本插入在 body 底部。如果想修改，请在页面自己插入 <!--SCRIPT_PLACEHOLDER--> 和 <!--STYLE_PLACEHOLDER--> 占位符来控制位置。

此插件会收集所有的资源，如果希望某个资源不被收集，请在资源结尾处如 </script> 后面加上 <!--ignore--> 注释.

< script src = "lib.js" > </ script >

注意：被 ignore 的资源，不会被修改位置，同时也不会参与 allInOne 合并。

安装

支持全局安装和局部安装，根据自己的需求来定。

npm install fis3-postpackager-loader

使用

fis.match( '::packager' , { postpackager : fis.plugin( 'loader' , { allInOne : true }) });

文件属性

新版本中所有 isHtmlLike:true 的资源都会默认采用 html 的方式来处理，比如： .md , .tpl 或者是更多。如果你希望某类 isHtmlLike 为 true 的资源，不经过此插件处理，那么请设置 loaderLang 属性为 false 。

fis.match( '*.md' , { loaderLang : false });

处理流程说明

如果你真的很关心的话，以下详细的流程处理介绍。

先假定所有优化功能全开，处理流程如下：

遍历所有的 html 文件，每个文件单独走以下流程。 分析 html 内容，插入注释块 <!--SCRIPT_PLACEHOLDER--> 到 </body> 前面，如果页面里面没有这个注释块的话。 分析 html 内容，插入注释块 <!--STYLE_PLACEHOLDER--> 到 </head> 前面，如果页面没有这个注释的话。 分析源码中 <script> 带有 data-loader 属性的或者资源名为[mod.js, require.js, sea.js, system.js]的资源找出来，如果有的话。把找到的 js 加入队列，并且在该 <script> 后面加入 <!--RESOURCEMAP_PLACEHOLDER--> 注释块，如果页面里面没有这个注释的话。 分析源码中 <script> 带有 data-framework 属性的资源找出来。把找到的 js 加入队列。 如果不存在 <!--DEPENDENCIES_INJECT_PLACEHOLDER--> 注释，则开始分析此 html 文件的依赖，以及递归进去查找依赖中的依赖。把分析到的 js 加入到队列，css 加入到队列。如果存在，则在 7 步骤中处理，遇到注释开始加入依赖。 分析此 html 中 <script> 、 <link> 和 <style> 把搜集到的资源加入队列。 启用 allinone 打包，把队列中，挨一起的资源合并。如果是内联内容，直接合并即可，如果是外链文件，则合并文件内容，生成新内容。 把优化后的结果，即队列中资源，插入到 <!--SCRIPT_PLACEHOLDER--> 、 <!--STYLE_PLACEHOLDER--> 和 <!--RESOURCEMAP_PLACEHOLDER--> 注释块。

那么 js 的输出顺序就是：带 data-loader 的js，带 resource map 信息的js, 带 data-framework 的js，依赖中的 js, 页面中其他 js.

也就是说，如果你发现资源的加载顺序不符合你的预期时，请加适当的属性来调整资源级别。

疑问解释

分两种方式指定依赖：

通过 fis 中的注释指定依赖。 更多用法，请查看声明依赖 通过 js 语句指定依赖。 require ( './main' ); 表示此代码所在的文件，依赖当前目录下面的 main.js 文件。

另外依赖又分两种性质，以上都是同步依赖，还有一种异步依赖。

require ([ './main' ]);

同步js 是页面加载时加载，而异步js 依赖则是运行时加载，能满足按需加载的需求。

什么是 js loader

fis 中对依赖的js 加载，尤其是异步 js，需要一个 js loader。比如 mod.js 是一个 loader, require.js 也是一种 loader。

什么是 resourcemap ?

当有异步依赖的时候，为了让 loader 知道文件所在位置，所以需要需要 resourcemap 信息。

此插件能生成两类 resourcemap.

给 mod.js 用的，格式如下: require .resourcemap({ res : {...}, pkg : {...} }) 给 require.js amd loader 用的，格式如下: require .config({ paths : { ... } })

配置说明