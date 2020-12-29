静态资源前端加载器，用来分析页面中
使用的和
依赖的资源（js或css）, 并将这些资源做一定的优化后插入页面中。如把零散的文件合并。
此插件做前端硬加载，适用于纯前端项目，不适用有后端 loader 的项目。因为不识别模板语言，对于资源的分析和收集，比较的粗暴！！！
默认会把页面中用到的样式插入在 header 中，脚本插入在 body 底部。如果想修改，请在页面自己插入
<!--SCRIPT_PLACEHOLDER--> 和
<!--STYLE_PLACEHOLDER--> 占位符来控制位置。
此插件会收集所有的资源，如果希望某个资源不被收集，请在资源结尾处如
</script> 后面加上
<!--ignore--> 注释.
<script src="lib.js"></script><!--ignore-->
注意：被 ignore 的资源，不会被修改位置，同时也不会参与 allInOne 合并。
支持全局安装和局部安装，根据自己的需求来定。
npm install fis3-postpackager-loader
fis.match('::packager', {
postpackager: fis.plugin('loader', {
allInOne: true
})
});
新版本中所有
isHtmlLike:true 的资源都会默认采用 html 的方式来处理，比如：
.md,
.tpl 或者是更多。如果你希望某类
isHtmlLike 为
true 的资源，不经过此插件处理，那么请设置
loaderLang 属性为
false。
fis.match('*.md', {
loaderLang: false
});
如果你真的很关心的话，以下详细的流程处理介绍。
先假定所有优化功能全开，处理流程如下：
<!--SCRIPT_PLACEHOLDER--> 到
</body> 前面，如果页面里面没有这个注释块的话。
<!--STYLE_PLACEHOLDER--> 到
</head> 前面，如果页面没有这个注释的话。
<script> 带有 data-loader 属性的或者资源名为[mod.js, require.js, sea.js, system.js]的资源找出来，如果有的话。把找到的 js 加入队列，并且在该
<script> 后面加入
<!--RESOURCEMAP_PLACEHOLDER--> 注释块，如果页面里面没有这个注释的话。
<script> 带有 data-framework 属性的资源找出来。把找到的 js 加入队列。
<!--DEPENDENCIES_INJECT_PLACEHOLDER--> 注释，则开始分析此 html 文件的依赖，以及递归进去查找依赖中的依赖。把分析到的 js 加入到队列，css 加入到队列。如果存在，则在 7 步骤中处理，遇到注释开始加入依赖。
<script> 、
<link> 和
<style> 把搜集到的资源加入队列。
<!--SCRIPT_PLACEHOLDER--> 、
<!--STYLE_PLACEHOLDER--> 和
<!--RESOURCEMAP_PLACEHOLDER--> 注释块。
那么 js 的输出顺序就是：带
data-loader 的js，带 resource map 信息的js, 带
data-framework 的js，依赖中的 js, 页面中其他 js.
也就是说，如果你发现资源的加载顺序不符合你的预期时，请加适当的属性来调整资源级别。
分两种方式指定依赖：
通过 fis 中的注释指定依赖。
<!--@require "xxx.js"-->
更多用法，请查看声明依赖
通过 js 语句指定依赖。
require('./main');
表示此代码所在的文件，依赖当前目录下面的 main.js 文件。
另外依赖又分两种性质，以上都是同步依赖，还有一种异步依赖。
require(['./main']);
同步js 是页面加载时加载，而异步js 依赖则是运行时加载，能满足按需加载的需求。
fis 中对依赖的js 加载，尤其是异步 js，需要一个 js loader。比如 mod.js 是一个 loader, require.js 也是一种 loader。
当有异步依赖的时候，为了让 loader 知道文件所在位置，所以需要需要 resourcemap 信息。
此插件能生成两类 resourcemap.
给 mod.js 用的，格式如下:
require.resourcemap({
res: {...},
pkg: {...}
})
给 require.js amd loader 用的，格式如下:
require.config({
paths: {
...
}
})
scriptPlaceHolder 默认
<!--SCRIPT_PLACEHOLDER-->
stylePlaceHolder 默认
<!--STYLE_PLACEHOLDER-->
resourcePlaceHolder 默认
<!--RESOURCEMAP_PLACEHOLDER-->
dependenciesInjectPlaceHolder 默认
<!--DEPENDENCIES_INJECT_PLACEHOLDER-->
resourceType 默认 'auto', 可选
'mod'、
'amd'、
'system'、
'commonJs'、
'cmd'(sea.js)。
allInOne 默认 false, 配置是否合并零碎资源。
allInOne 接收对象配置项。
css, js 可接受函数, 回传file, 可定制化路径规则, 如:
postpackager: fis.plugin('loader', {
allInOne: {
js: function (file) {
return "/static/js/" + file.filename + "_aio.js";
},
css: function (file) {
return "/static/css/" + file.filename + "_aio.css";
}
}
})
css all in one 打包后， css 文件的路径规则。默认为
pkg/${filepath}_aio.css
js all in one 打包后， js 文件的路径规则。默认为
pkg/${filepath}_aio.js
includeAsyncs 默认为 false。all in one 打包，是不包含异步依赖的，不过可以通过把此属性设置成 true，包含异步依赖。
ignore 默认为空。如果不希望部分文件被 all in one 打包，请设置 ignore 清单。
sourceMap 默认为
false。是否生成 sourcemap.
useTrack 默认为
true. 是否在打包文件中添加track信息
processor 默认为
{'.html': 'html'}, 即支持后缀是 .html 的文件，如果要支持其他后缀，请在此扩展。
fis.match('::package', {
postpackager: fis.plugin('loader', {
processor: {
'.html': 'html',
// 支持 markdown 文档
'.md': 'html'
}
})
})
obtainScript 是否收集
<script> 内容。（非页面依赖部分）
obtainStyle 是否收集
<style> 和
<link> 内容。（非页面依赖部分）
useInlineMap 是否将 sourcemap 作为内嵌脚本输出。
resoucemap 默认为
/pkg/${filepath}_map.js 当
useInLineMap 为
false 的时候有效，用来控制 resourcemap 生成位置。
resourcemapWhitespace resourcemap缩进宽度, 默认为2.
include 默认生成的 sourcemap 只会包含异步依赖的 js, 如果想把一批模块化的 js 加入到 sourcemap 中，请参考一下配置：
fis.match('::package', {
postpackager: fis.plugin('loader', {
include: '/widget/a/**.js'
})
})
fis.match('::package', {
postpackager: fis.plugin('loader', {
include: [
'/widget/**.js',
'!/widget/a/**.js'
]
})
})