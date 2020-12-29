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fis3-postpackager-loader

by fex-team
2.1.12 (see all)

静态资源前端加载器

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83

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Last Commit

1yr ago

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15

Package

Dependencies

1

License

BSD-2-Clause

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

fis3-postpackager-loader

静态资源前端加载器，用来分析页面中使用的依赖的资源（js或css）, 并将这些资源做一定的优化后插入页面中。如把零散的文件合并。

注意

此插件做前端硬加载，适用于纯前端项目，不适用有后端 loader 的项目。因为不识别模板语言，对于资源的分析和收集，比较的粗暴！！！

默认会把页面中用到的样式插入在 header 中，脚本插入在 body 底部。如果想修改，请在页面自己插入 <!--SCRIPT_PLACEHOLDER--><!--STYLE_PLACEHOLDER--> 占位符来控制位置。

此插件会收集所有的资源，如果希望某个资源不被收集，请在资源结尾处如 </script> 后面加上 <!--ignore--> 注释.

<script src="lib.js"></script><!--ignore-->

注意：被 ignore 的资源，不会被修改位置，同时也不会参与 allInOne 合并。

安装

支持全局安装和局部安装，根据自己的需求来定。

npm install fis3-postpackager-loader

使用

fis.match('::packager', {
  postpackager: fis.plugin('loader', {
    allInOne: true
  })
});

文件属性

新版本中所有 isHtmlLike:true 的资源都会默认采用 html 的方式来处理，比如： .md, .tpl 或者是更多。如果你希望某类 isHtmlLiketrue 的资源，不经过此插件处理，那么请设置 loaderLang 属性为 false

fis.match('*.md', {
  loaderLang: false
});

处理流程说明

如果你真的很关心的话，以下详细的流程处理介绍。

先假定所有优化功能全开，处理流程如下：

  1. 遍历所有的 html 文件，每个文件单独走以下流程。
  2. 分析 html 内容，插入注释块 <!--SCRIPT_PLACEHOLDER--></body> 前面，如果页面里面没有这个注释块的话。
  3. 分析 html 内容，插入注释块 <!--STYLE_PLACEHOLDER--></head> 前面，如果页面没有这个注释的话。
  4. 分析源码中 <script> 带有 data-loader 属性的或者资源名为[mod.js, require.js, sea.js, system.js]的资源找出来，如果有的话。把找到的 js 加入队列，并且在该 <script> 后面加入 <!--RESOURCEMAP_PLACEHOLDER--> 注释块，如果页面里面没有这个注释的话。
  5. 分析源码中 <script> 带有 data-framework 属性的资源找出来。把找到的 js 加入队列。
  6. 如果不存在<!--DEPENDENCIES_INJECT_PLACEHOLDER--> 注释，则开始分析此 html 文件的依赖，以及递归进去查找依赖中的依赖。把分析到的 js 加入到队列，css 加入到队列。如果存在，则在 7 步骤中处理，遇到注释开始加入依赖。
  7. 分析此 html 中 <script><link><style> 把搜集到的资源加入队列。
  8. 启用 allinone 打包，把队列中，挨一起的资源合并。如果是内联内容，直接合并即可，如果是外链文件，则合并文件内容，生成新内容。
  9. 把优化后的结果，即队列中资源，插入到 <!--SCRIPT_PLACEHOLDER--><!--STYLE_PLACEHOLDER--><!--RESOURCEMAP_PLACEHOLDER--> 注释块。

那么 js 的输出顺序就是：带 data-loader 的js，带 resource map 信息的js, 带 data-framework 的js，依赖中的 js, 页面中其他 js.

也就是说，如果你发现资源的加载顺序不符合你的预期时，请加适当的属性来调整资源级别。

疑问解释

什么是页面依赖？

分两种方式指定依赖：

  1. 通过 fis 中的注释指定依赖。

    <!--@require "xxx.js"-->

    更多用法，请查看声明依赖

  2. 通过 js 语句指定依赖。

    require('./main');

    表示此代码所在的文件，依赖当前目录下面的 main.js 文件。

另外依赖又分两种性质，以上都是同步依赖，还有一种异步依赖。

require(['./main']);

同步js 是页面加载时加载，而异步js 依赖则是运行时加载，能满足按需加载的需求。

什么是 js loader

fis 中对依赖的js 加载，尤其是异步 js，需要一个 js loader。比如 mod.js 是一个 loader, require.js 也是一种 loader。

什么是 resourcemap ?

当有异步依赖的时候，为了让 loader 知道文件所在位置，所以需要需要 resourcemap 信息。

此插件能生成两类 resourcemap.

  1. 给 mod.js 用的，格式如下:

    require.resourcemap({
  res: {...},
  pkg: {...}
})

  2. 给 require.js amd loader 用的，格式如下:

    require.config({
  paths: {
    ...
  }
})

配置说明

  • scriptPlaceHolder 默认 <!--SCRIPT_PLACEHOLDER-->

  • stylePlaceHolder 默认 <!--STYLE_PLACEHOLDER-->

  • resourcePlaceHolder 默认<!--RESOURCEMAP_PLACEHOLDER-->

  • dependenciesInjectPlaceHolder 默认<!--DEPENDENCIES_INJECT_PLACEHOLDER-->

  • resourceType 默认 'auto', 可选 'mod''amd''system''commonJs''cmd'(sea.js)

  • allInOne 默认 false, 配置是否合并零碎资源。

    allInOne 接收对象配置项。

    • css, js 可接受函数, 回传file, 可定制化路径规则, 如: 
      postpackager: fis.plugin('loader', {
    allInOne: {
      js: function (file) {
        return "/static/js/" + file.filename + "_aio.js";
      },
      css: function (file) {
        return "/static/css/" + file.filename + "_aio.css";
      }
    }      
  })
    • css all in one 打包后， css 文件的路径规则。默认为 pkg/${filepath}_aio.css
    • js all in one 打包后， js 文件的路径规则。默认为 pkg/${filepath}_aio.js
    • includeAsyncs 默认为 false。all in one 打包，是不包含异步依赖的，不过可以通过把此属性设置成 true，包含异步依赖。
    • ignore 默认为空。如果不希望部分文件被 all in one 打包，请设置 ignore 清单。
    • sourceMap 默认为 false。是否生成 sourcemap.
    • useTrack 默认为 true. 是否在打包文件中添加track信息

  • processor 默认为 {'.html': 'html'}, 即支持后缀是 .html 的文件，如果要支持其他后缀，请在此扩展。

    fis.match('::package', {
  postpackager: fis.plugin('loader', {
    processor: {
      '.html': 'html',

      // 支持 markdown 文档
      '.md': 'html'
    }
  })
})

  • obtainScript 是否收集 <script> 内容。（非页面依赖部分）

  • obtainStyle 是否收集 <style><link> 内容。（非页面依赖部分）

  • useInlineMap 是否将 sourcemap 作为内嵌脚本输出。

  • resoucemap 默认为 /pkg/${filepath}_map.jsuseInLineMapfalse 的时候有效，用来控制 resourcemap 生成位置。

  • resourcemapWhitespace resourcemap缩进宽度, 默认为2.

  • include 默认生成的 sourcemap 只会包含异步依赖的 js, 如果想把一批模块化的 js 加入到 sourcemap 中，请参考一下配置：

    fis.match('::package', {
  postpackager: fis.plugin('loader', {
    include: '/widget/a/**.js'
  })
})

fis.match('::package', {
  postpackager: fis.plugin('loader', {
    include: [
      '/widget/**.js',
      '!/widget/a/**.js'
    ]
  })
})

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