fis3 http 部署插件

FIS 默认的部署插件,提供本地部署以及远程upload部署能力。

关于文件接收器 receiver.php

此代码存在很大的安全隐患,没有做任何安全考虑,请不要部署到线上服务。

百度内部请使用:http://agroup.baidu.com/fis/md/article/196978

安装

全局安装或者本地安装都可以。

npm install fis3-deploy-http-push --save-dev

使用方法

也可以使用统一的 deploy 插件配置方法

fis.match( '*.js' , { deploy : fis.plugin( 'http-push' , { receiver : 'http://www.example.com:8080/receiver.php' , to : '/home/fis/www' , data : { token : 'abcdefghijk' , user : 'maxming' , uid : 1 } }) })

另类使用方法

比如: 部署时需要 token 输入

举一反三