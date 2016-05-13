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Front-end Integrated Solution - 前端集成解决方案， 最新版请进入 FIS3 https://github.com/fex-team/fis3

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Front-end Integrated Solution（前端集成解决方案）

Join the chat at https://gitter.im/fex-team/fis

解决前端工程的根本问题！

F.I.S简介

欢迎访问FIS官网获取最新的文档

同时我们在慕课网开通了在线课程，欢迎大家访问

功能概述

  • 跨平台支持win、mac、linux等系统
  • 无内置规范，可配置 开发和部署规范，用于满足任何前后端框架的部署需求
  • 对html、js、css实现 三种语言能力 扩展，解决绝大多数前端构建问题
  • 支持二次包装，比如 spmxphizchassis，对fis进行包装后可内置新的插件、配置，从而打造属于你们团队的自己的开发工具
  • 自动生成静态资源表关系表（map.json），可用于 连接前后端开发框架
  • 所有静态资源自动加 md5版本戳，服务端可放心开启永久强缓存
  • 支持给所有静态资源添加域名前缀
  • 可灵活扩展的插件系统，支持对构建过程和命令功能进行扩展，现已发布N多 插件
  • 通过插件配置可以在一个项目中无缝使用 lesscoffeemarkdownjade等语言开发
  • 内置 css sprites插件，简单易用
  • 内置 png图片压缩插件，采用c++编写的node扩展，具有极高的性能，支持 将png24压缩为png8
  • 内置本地开发调试服务器，支持完美运行 javajspphp 等服务端语言
  • 支持文件监听，保存即发布
  • 支持浏览器自动刷新，可同时刷新多个终端中的页面，配合文件监听功能可实现保存即刷新
  • 支持上传到远端服务器，配合文件监听，浏览器自动刷新功能，可实现保存即增量编译上传，上传后即刷新的开发体验
  • 超低学习成本，只须记忆 3 条命令即可完成开发
  • 抹平编码差异，开发中无论是gbk、gb2312、utf8、utf8-bom等编码的文件，输出时都能统一指定为utf8无bom（默认）或者gbk文件

快速入门

语言能力

插件系统

配置文档

高级使用

更多资料

  • fistool 可视化界面工具
  • gois go语言组件化解决方案
  • phiz PHP组件化解决方案
  • spmx 通过包装fis得到适应seajs架构的集成解决方案
  • sublime plugin 支持FIS编译的sublime插件，可以替代watch功能

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