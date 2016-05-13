Front-end Integrated Solution（前端集成解决方案）
解决前端工程的根本问题！
F.I.S简介
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功能概述
- 跨平台支持win、mac、linux等系统
- 无内置规范，可配置 开发和部署规范，用于满足任何前后端框架的部署需求
- 对html、js、css实现 三种语言能力 扩展，解决绝大多数前端构建问题
- 支持二次包装，比如 spmx、 phiz、 chassis，对fis进行包装后可内置新的插件、配置，从而打造属于你们团队的自己的开发工具
- 自动生成静态资源表关系表（map.json），可用于 连接前后端开发框架
- 所有静态资源自动加
md5版本戳，服务端可放心开启永久强缓存
- 支持给所有静态资源添加域名前缀
- 可灵活扩展的插件系统，支持对构建过程和命令功能进行扩展，现已发布N多 插件
- 通过插件配置可以在一个项目中无缝使用 less、coffee、markdown、jade等语言开发
- 内置 css sprites插件，简单易用
- 内置 png图片压缩插件，采用c++编写的node扩展，具有极高的性能，支持 将png24压缩为png8
- 内置本地开发调试服务器，支持完美运行
java、
jsp、
php 等服务端语言
- 支持文件监听，保存即发布
- 支持浏览器自动刷新，可同时刷新多个终端中的页面，配合文件监听功能可实现保存即刷新
- 支持上传到远端服务器，配合文件监听，浏览器自动刷新功能，可实现保存即增量编译上传，上传后即刷新的开发体验
- 超低学习成本，只须记忆
3 条命令即可完成开发
- 抹平编码差异，开发中无论是gbk、gb2312、utf8、utf8-bom等编码的文件，输出时都能统一指定为utf8无bom（默认）或者gbk文件
快速入门
语言能力
插件系统
配置文档
- 零配置
- 使用配置文件
- 系统配置
- 插件配置
- 内置插件运行配置
- 目录规范与域名配置
- 部署配置
- 打包配置
高级使用
更多资料
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