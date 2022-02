Check if it's the first time the process is run

Can be used to greet the user the first time they use your CLI app, show usage tip, initialize something, etc.

Install

npm install first-run

Usage

import isFirstRun from 'first-run' ; console .log(isFirstRun({ name : 'x' }));

$ node x.js true $ node x.js false

API

Clear the state.

options

Type: object

name

Type: string

The name used to identify it.