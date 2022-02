A library for listing Finnish national holidays. Based on the finnish-holidays Ruby gem.

Setup

$ npm install finnish-holidays-js

Usage

import finnishholidays from 'finnish-holidays-js' ; finnishholidays.next(); finnishholidays.year( 2015 ); finnishholidays.month( 6 , 2015 ); finnishholidays.after( 12 , 2016 , 0 ); finnishholidays.before( 12 , 2016 , 1 ); finnishholidays.translate( 'Midsummer Eve' , 'fi' );

Tests

npm install -g mocha npm test

License

MIT © Eric Nishio