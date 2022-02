Find semver versions in a string: unicorn v1.2.3 → 1.2.3

Install

npm install find-versions

Usage

import findVersions from 'find-versions' ; findVersions( 'unicorn v1.2.3 rainbow 2.3.4+build.1' ); findVersions( 'cp (GNU coreutils) 8.22' , { loose : true });

API

stringWithVersions

Type: string

options

Type: object

loose

Type: boolean \ Default: false

Also match non-semver versions like 1.88 . They're coerced into semver compliant versions.

