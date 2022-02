find-requires – Find all require() calls.

Made for modules-webmake. Fast esniff based implementation of require calls parser.

Example

foo.js:

var one = require ( "one" ); var two = require ( "two" ); var slp = require ( "some/long" + "/path" ); var wrong = require (cannotTakeThat);

program.js:

var fs = require ( "fs" ); var findRequires = require ( "find-requires" ); var src = fs.readFileSync( "foo.js" , "utf-8" ); console .log(findRequires(src)); console .log(findRequires(src, { raw : true })); console .log( findRequires( "require(__dirname + '/foo.js')" , { setupCode : `const __dirname = ${ JSON .stringify(__dirname) } ` }) );

CLI Example

> npm install -g find- requires

Find all requires in a file:

> find-requires file1 .js test1 .js : 3 :LIB + '/test2' test1 .js : 4 :fs

Find all places the fs module is required: find-requires -m fs $(find . -name '*.js')

Tests