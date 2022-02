🏁 Final Form Set Field Data

Mutator for setting arbitrary metadata for fields in 🏁 Final Form.

Installation

npm install --save final-form-set-field-data

or

yarn add final-form-set-field-data

Usage

import { createForm } from 'final-form' import setFieldData from 'final-form-set-field-data' const form = createForm({ mutators : { setFieldData }, onSubmit }) form.mutators.setFieldData( 'firstName' , { awesome : true }) form.registerField( 'firstName' , fieldState => { const { awesome } = fieldState.data }, { data : true } )

Mutator

form.mutators.setFieldData(name: string, values: Object) => void