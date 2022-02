last-draft is a Draft.js editor using draft-js-plugins

Important Note:

Versions

3.3.0 in progress version using draft-js-plugins and last-draft-js-plugins

yarn add last-draft

2.3.3 stable version using MegaDraft plugin approach and ld-plugins

yarn add last-draft@ 2.3 .3

v3 Use

import React, { Component } from 'react' import { render } from 'react-dom' import {Editor, editorStateFromHtml, editorStateToHtml, editorStateFromRaw, editorStateFromText} from 'last-draft' import { fromJS } from 'immutable' ; export default class ExampleEditor extends Component { constructor (props) { super (props) const INITIAL_STATE = editorStateFromText( 'this is a cooel editor... 🏄🌠🏀' ) this .state = { editorState : INITIAL_STATE } } onChange = ( editorState ) => { this .setState({ editorState : editorState }) console .log(editorStateToHtml(editorState)) } render() { return ( < Editor editorState = {this.state.editorState} placeholder = 'Text' onChange = {::this.onChange} /> ) } }

v2 Use