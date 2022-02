FileSniffer

Find files by matching contents

Installation

npm install --save filesniffer

Usage

const matches = await FileSniffer.create() .path( '/tmp/test.txt' ) .collect(asArray()) .find( 'someString' ); console .log(matches);

const sniffer = await FileSniffer.create(); sniffer.on( 'match' , (filename, line) => { console .log( `Matching line ${line} found in ${filename} ` ); }); sniffer.on( 'end' , (filenames) => { console .log( `All files that match: ${filenames} ` ); }); sniffer .path( '/tmp' ) .find( 'some string' );

Documentation

For more examples and API details, see API documentation

Test

npm test

Test Coverage

To generate a test coverage report:

npm run coverage

Contributing

See contributing guidelines