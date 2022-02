Filehound

Flexible and fluent interface for searching the file system

Installation

npm install --save filehound

Demo

Usage

The example below prints all of the files in a directory that have the .json file extension:

const FileHound = require ( 'filehound' ); const files = FileHound.create() .paths( '/some/dir' ) .ext( 'json' ) .find(); files.then( console .log);

Documentation

For more examples and API details, see API documentation

Test

npm test

To generate a test coverage report:

npm run coverage

Contributing