Abstract representation of a pathname

Installation

npm install --save file-js

Demo

Features

File glob matching

File listings

Assert file permissions

Supports promises

Supports synchronous and asynchronous methods

Supports recursive operations (copy/delete)

Usage

const File = require ( 'file-js' ); const file = File.create( 'myDir' ); const files = await file.getList(); files.forEach( console .log); const file = File.create( 'myDirectory' ); if (file.isDirectorySync()) { console .log( 'processing directory' ); }

Documentation

For more examples and API details, see API documentation

Test

npm test

To generate a test coverage report: