Get the extension of a given filename or path

Differences to path.extname :

Treats dotfiles as extension ( .eslintrc => eslintrc )

=> ) Treats extensionless files as extension ( Makefile => makefile )

=> ) Doesn't include the dot in the extension ( package.json => json )

=> ) Returns lowercase by default ( LICENCE => licence )

Works in Node.js and the browser. The module's size is currently 267 bytes gzipped.

Installation

Browser

< script src = "file-extension.js" > </ script >

Example

var fileExtension = require ( 'file-extension' ); fileExtension( 'file.zip' ); fileExtension( '.Dockerfile' ); fileExtension( 'file' ); fileExtension( '.file.tar' ); fileExtension( '.Vagrantfile' , { preserveCase : true }); fileExtension( 'INDEX.HTML' , { preserveCase : true });

API

filename {String} The file name. Required.

{String} The file name. Required. options {Object} Options object.

Options

preserveCase {Boolean} Whether case should be preserved. Default: false.

