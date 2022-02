FIE

FIE 是由 国际UED-体验技术部开发 的一款前端工程化工具,提供类似于yeoman的脚手架功能及插件体系。全方位覆盖前端开发过程中各个环节,让你开发更简单,过程更流畅,项目更可持续维护。

Installation

$ npm install fie -g --registry=https://registry.npm.taobao.org

等待片刻,待安装完成之后在终端执行 $ fie -v ,正常返回版本信息,表示安装成功。

注意:fie依赖 nodejs > 4.x 、 npm 环境,在安装fie时,请确保本机已安装了nodejs和npm

Docs

Usage

可在终端输入 $ fie -h 查看fie使用帮助

fie 使用帮助: $ fie [ command ] [options] $ fie $ fie init [toolkitName] $ fie install [name] $ fie update [name] $ fie list [ type ] $ fie ii $ fie clear $ fie switch $ fie help $ fie [name] Options: -h, -- help 显示fie帮助信息 -v, --version 显示fie版本

Quick start

以 fie-toolkit-blue 套件为例,讲解开发流程。

安装fie到npm全局环境中 $ npm install fie -g --registry=https://registry.npm.taobao.org 初始化项目 $ mkdir my-project && cd $_ $ fie init blue 开启本地环境 $ fie start 项目编译及打包 $ fie build

Support

License

GNU GPLv3