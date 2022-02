AppendAround

A pattern for responsive markup

© 2012, @scottjehl, Filament Group, Inc. MIT/GPL

How To

Insert potential element containers throughout the DOM give each container a data-set attribute with a value that matches all other containers' values Place your appendAround content in one of the potential containers Configure your CSS to only display one potential container at a time (and display others depending on @media conditions in your CSS) Call appendAround() on that element when the DOM is ready, and it'll keep itself in a visibile container at all times

Sample markup

< div class = "foo" data-set = "foobarbaz" > </ div > < ul > < li > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. </ li > < li > Aliquam tincidunt mauris eu risus. </ li > < li > Vestibulum auctor dapibus neque. </ li > </ ul > < div class = "bar" data-set = "foobarbaz" > </ div > < ul > < li > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. </ li > < li > Aliquam tincidunt mauris eu risus. </ li > < li > Vestibulum auctor dapibus neque. </ li > </ ul > < div class = "baz" data-set = "foobarbaz" > < p class = "sample" > Sample appendAround Element </ p > </ div >

Sample CSS

.sample { padding : 1em ; background : tan; } .baz { display : block; } .foo , .bar { display : none; } @ media (min-width: 30em ){ .bar { display : block; } .foo , .baz { display : none; } } @ media (min-width: 50em ){ div .foo { display : block; } div .bar , div .baz { display : none; } }

Sample JavaScript call