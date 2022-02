Feelin

A FEEL parser and interpreter written in JavaScript. ➡️ Try it out.

Usage

import { unaryTest, evaluate } from 'feelin' ; unaryTest( '1' , { '?' : 1 }); unaryTest( '[1..end]' , { '?' : 1 , end : 10 }); evaluate( "Mike's dauther.name" , { 'Mike\'s dauther.name' : 'Lisa' }); evaluate( 'for a in [1, 2, 3] return a * 2' ); evaluate( 'every rate in rates() satisfies rate < 10' , { rates() { return [ 10 , 20 ]; } });

Features

Recognizes full FEEL grammar

Recognizes full FEEL grammar Supports names with spaces

Supports names with spaces Recovers on errors

Recovers on errors Provides built-in functions

Provides built-in functions Passes all FEEL tests in the DMN TCK

License

MIT