Readable stream that reads from a file descriptor. Supports tailing and retries.

npm install fd-read-stream

Usage

var fs = require ( 'fs' ) var createReadStream = require ( 'fd-read-stream' ) var rs = createReadStream(fs.openSync( 'some-file' , 'r' )) rs.pipe(process.stdout)

API

var rs = createReadStream(fd, [options])

Create a new readable stream. Options include:

{ tail : false retry : 0 }

License

MIT