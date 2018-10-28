FastScan

苦于没有找到一个比较合适的敏感词过滤库，所以我自己花了点时间撸了一个。 它基于广为人知的 ahocorasick 字符串匹配算法，使用原生的 js 实现，浏览器和服务端都可以使用。

演示地址

FastScan PlayGround

安装方法

npm install --save fastscan

使用方法

import FastScanner from fastscan var words = [ "今日头条" ， "微信" , "支付宝" ] var scanner = new FastScanner(words) var content = "今日头条小程序终于来了，这是继微信、支付宝、百度后，第四个推出小程序功能的App。猫眼电影率先试水，出现在今日头条。" var offWords = scanner.search(content) console .log(offWords) var hits = scanner.hits(content) console .log(hits) ------------- [ [ 0 , '今日头条' ], [ 15 , '微信' ], [ 18 , '支付宝' ], [ 53 , '今日头条' ] ] { '今日头条' : 2 , '微信' : 1 , '支付宝' : 1 }

API

查询匹配的词汇以及所在字符串的位置 search(content, option={}) 查询匹配词汇的命中数量 hits(content, options={}) 临时动态增加词汇，不修正其它词汇的回溯指针 add(word)

options = {quick: false , longest: false }

quick 选项表示快速模式，匹配到一个就立即返回 longest 表示最长模式，同一个位置出现多个词汇(中国、中国人)，选择最长的一个(中国人) 默认匹配出所有的词汇，同一个位置可能会出现多个词汇

性能

项目代码使用原生的 js 实现，我开始非常担心词汇树的构建速度会不会太慢。经测试后发现虽然性能不算太快，不过也不是太差，对于绝大多数项目来说已经绰绰有余了。我分别测试了构造 20000～100000 个词汇的树结构，每个词汇随机在 10～20之间，耗时情况如下

单词数 耗时 20000 words 385ms 40000 words 654ms 60000 words 1108ms 80000 words 1273ms 100000 words 1659ms

如果你的词汇比较短小，构建树的速度还会更快。

查询性能我并不担心，因为 ahocorasick 算法在词汇长度较短的情况下复杂度是 O(n)，性能和被过滤内容的长度呈线性变化。下面我使用 100000 词汇量构建的树分别对 20000 ～ 100000字的内容进行了过滤，耗时情况如下

字数 耗时 20000 words 14ms 40000 words 32ms 60000 words 67ms 80000 words 71ms 100000 words 84ms

fastscan 可以做到以迅雷不及掩耳的速度扫遍一幅 10w 字的长文，10w 大概就是一部中篇小说的长度了。如果你要扫百万字的长篇小说，那还是建议你分章分节来扫吧。

内存占用也是需要考虑的点，内存对于 Node 程序来说本来就非常有限，如果因为敏感词树占据了太大的内存那是非常要不得的大问题。所以我也对内存占用进行了测试，下面是测试的结果

词汇数 内存占用 0 words 14M 20000 words 81M 40000 words 135M 60000 words 184M 80000 words 234M 100000 words 277M

词汇量不是太大的话，这样的内存占用还是可以接受的。如果你对内存占用不满意，那就只能使用 Node 的 C 语言扩展来打造更高性能的库了，考虑到成本问题，恕我目前无能为力。

如果读者比较关心算法的原理和细节，扫一扫上面的二维码关注我的公众号「码洞」，后续我会编写相关文章来仔细讲解算法的原理，以及对 fastscan 项目代码的剖析。