苦于没有找到一个比较合适的敏感词过滤库，所以我自己花了点时间撸了一个。 它基于广为人知的 ahocorasick 字符串匹配算法，使用原生的 js 实现，浏览器和服务端都可以使用。
# 安装到当前项目
npm install --save fastscan
import FastScanner from fastscan
var words = ["今日头条"，"微信", "支付宝"]
var scanner = new FastScanner(words)
var content = "今日头条小程序终于来了，这是继微信、支付宝、百度后，第四个推出小程序功能的App。猫眼电影率先试水，出现在今日头条。"
var offWords = scanner.search(content)
console.log(offWords)
var hits = scanner.hits(content)
console.log(hits)
-------------
[ [ 0, '今日头条' ], [ 15, '微信' ], [ 18, '支付宝' ], [ 53, '今日头条' ] ]
{ '今日头条': 2, '微信': 1, '支付宝': 1 }
options = {quick: false, longest: false}
项目代码使用原生的 js 实现，我开始非常担心词汇树的构建速度会不会太慢。经测试后发现虽然性能不算太快，不过也不是太差，对于绝大多数项目来说已经绰绰有余了。我分别测试了构造 20000～100000 个词汇的树结构，每个词汇随机在 10～20之间，耗时情况如下
|单词数
|耗时
|20000 words
|385ms
|40000 words
|654ms
|60000 words
|1108ms
|80000 words
|1273ms
|100000 words
|1659ms
如果你的词汇比较短小，构建树的速度还会更快。
查询性能我并不担心，因为 ahocorasick 算法在词汇长度较短的情况下复杂度是 O(n)，性能和被过滤内容的长度呈线性变化。下面我使用 100000 词汇量构建的树分别对 20000 ～ 100000字的内容进行了过滤，耗时情况如下
|字数
|耗时
|20000 words
|14ms
|40000 words
|32ms
|60000 words
|67ms
|80000 words
|71ms
|100000 words
|84ms
fastscan 可以做到以迅雷不及掩耳的速度扫遍一幅 10w 字的长文，10w 大概就是一部中篇小说的长度了。如果你要扫百万字的长篇小说，那还是建议你分章分节来扫吧。
内存占用也是需要考虑的点，内存对于 Node 程序来说本来就非常有限，如果因为敏感词树占据了太大的内存那是非常要不得的大问题。所以我也对内存占用进行了测试，下面是测试的结果
|词汇数
|内存占用
|0 words
|14M
|20000 words
|81M
|40000 words
|135M
|60000 words
|184M
|80000 words
|234M
|100000 words
|277M
词汇量不是太大的话，这样的内存占用还是可以接受的。如果你对内存占用不满意，那就只能使用 Node 的 C 语言扩展来打造更高性能的库了，考虑到成本问题，恕我目前无能为力。
如果读者比较关心算法的原理和细节，扫一扫上面的二维码关注我的公众号「码洞」，后续我会编写相关文章来仔细讲解算法的原理，以及对 fastscan 项目代码的剖析。