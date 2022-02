A plugin for Fastify that adds support for getting raw URL information from the request.

Example

const fastify = require ( 'fastify' )() fastify.register( require ( 'fastify-url-data' )) fastify.get( '/foo' , (req, reply) => { const urlData = req.urlData() req.log.info(urlData.path) req.log.info(urlData.query) req.log.info(urlData.host) req.log.info(urlData.port) req.log.info(req.urlData( 'path' )) reply.send({ hello : 'world' }) })

License

Licensed under MIT