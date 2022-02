Fastify plugin to upload file.

Note: the v3.x series of this module covers Fastify v3. For Fastify v2 support refert to the v2.x series.

Install

npm i fastify-file-upload --save

Usage

const fastify = require ( 'fastify' )() const fileUpload = require ( 'fastify-file-upload' ) fastify.register(fileUpload) fastify.post( '/upload' , function ( req, reply ) { const files = req.raw.files console .log(files) let fileArr = [] for ( let key in files){ fileArr.push({ name : files[key].name, mimetype : files[key].mimetype }) } reply.send(fileArr) }) fastify.listen( 3000 , err => { if (err) throw err console .log( `server listening on ${fastify.server.address().port} ` ) })

Use Schema Demo (fastify version >= 2)

fastify.post( '/uploadSchema' , { schema : { summary : 'upload file' , body : { type : 'object' , properties : { file : { type : 'object' } }, required : [ 'file' ] } }, handler : ( request, reply ) => { const file = request.body.file console .log(file) reply.send({ file }) } })

Using Busboy Options