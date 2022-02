Fastest JS/TS implemenation of Levenshtein distance.

Measure the difference between two strings.

$ npm i fastest-levenshtein

Usage

Node

const {distance, closest} = require ( 'fastest-levenshtein' ) console .log(distance( 'fast' , 'faster' )) console .log(closest( 'fast' , [ 'slow' , 'faster' , 'fastest' ]))

Deno

import {distance, closest} from 'https://deno.land/x/fastest_levenshtein/mod.ts' console .log(distance( 'fast' , 'faster' )) console .log(closest( 'fast' , [ 'slow' , 'faster' , 'fastest' ]))

Benchmark

I generated 500 pairs of strings with length N. I measured the ops/sec each library achieves to process all the given pairs. Higher is better.

Test Target N=4 N=8 N=16 N=32 N=64 N=128 N=256 N=512 N=1024 fastest-levenshtein 44423 23702 10764 4595 1049 291.5 86.64 22.24 5.473 js-levenshtein 21261 10030 2939 824 223 57.62 14.77 3.717 0.934 leven 19688 6884 1606 436 117 30.34 7.604 1.929 0.478 fast-levenshtein 18577 6112 1265 345 89.41 22.70 5.676 1.428 0.348 levenshtein-edit-distance 22968 7445 1493 409 109 28.07 7.095 1.789 0.445

Relative Performance

This image shows the relative performance between fastest-levenshtein and js-levenshtein (the 2nd fastest). fastest-levenshtein is always a lot faster. y-axis shows "times faster".

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE.md file for details