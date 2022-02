Fast way to write a file atomically, for Node.js

Status: experimental

Install

npm i fast-write-atomic

Example

const writeFile = require ( 'fast-write-atomic' ) const data = Buffer.from( 'hello world' ) writeFile( './hello' , data, function ( err ) { if (err) { console .log(err) return } console .log( 'file written' ) })

Benchmarks

Those benchmarks writes a 1 MB file a thousand times:

benchWriteFileAtomic *1000: 9830 .501ms benchFastWriteAtomic *1000: 8848 .916ms benchWriteFileAtomic *1000: 9944 .722ms benchFastWriteAtomic *1000: 8997 .108ms

License

MIT