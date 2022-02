fast.com API / CLI tool

A speed test powered by fast.com

From scratch, with no dependencies

Installation

$ npm install --save fast-speedtest-api

Command-Line Tool

$ npm install --global fast-speedtest-api $ fast-speedtest -- help fast-speedtest - speed test powered by fast.com usage: fast-speedtest token [-v, --verbose] [-r, --raw] [-n, --no-https] [-t, --timeout timeout] [-c, --count url-count] [-b, --buffer buffer-size] [-u, --unit output-unit]

Api usage

Example:

const FastSpeedtest = require ( "fast-speedtest-api" ); let speedtest = new FastSpeedtest({ token : "your-app-token" , verbose : false , timeout : 10000 , https : true , urlCount : 5 , bufferSize : 8 , unit : FastSpeedtest.UNITS.Mbps, proxy : 'http://optional:auth@my-proxy:123' }); speedtest.getSpeed().then( s => { console .log( `Speed: ${s} Mbps` ); }).catch( e => { console .error(e.message); });

FAQ

How to get app token ?

Go on fast.com, open your browser devtools, go on Network tab and copy the token on the request url that looks like https://api.fast.com/netflix/speedtest?https=true&token=<the-token>&urlCount=5

TODO

Better verbose mode

Add tests

Feel free to contribute