Fast Simplex Noise

A TypeScript implementation of the improved, faster Simplex algorithm outlined in Stefan Gustavson's Simplex noise demystified.

See fractal-noise-js (Deno: fractal_noise, NPM: fractal-noise) for higher order noise shapes.

API

Each make function takes a random function ( () => number) ) as its argument, defaulting to Math.random .

makeNoise2D (random = Math.random): (x: number, y: number) => number

Returns a two-dimensional noise generation function.

makeNoise3D (random = Math.random): (x: number, y: number, z: number) => number

Returns a three-dimensional noise generation function.

makeNoise4D (random = Math.random): (x: number, y: number, z: number, w: number) => number

Returns a four-dimensional noise generation function.