fast-levenshtein - Levenshtein algorithm in Javascript

A Javascript implementation of the Levenshtein algorithm with locale-specific collator support. This uses fastest-levenshtein under the hood.

Features

Works in node.js and in the browser.

Locale-sensitive string comparisons if needed.

Comprehensive test suite.

Installation

$ npm install fast-levenshtein

CDN

The latest version is now also always available at https://npm-cdn.com/pkg/fast-levenshtein/

Examples

Default usage

var levenshtein = require ( 'fast-levenshtein' ); var distance = levenshtein.get( 'back' , 'book' ); var distance = levenshtein.get( '我愛你' , '我叫你' );

Locale-sensitive string comparisons

It supports using Intl.Collator for locale-sensitive string comparisons:

var levenshtein = require ( 'fast-levenshtein' ); levenshtein.get( 'mikailovitch' , 'Mikhaïlovitch' , { useCollator : true });

Building and Testing

To build the code and run the tests:

$ npm install -g grunt-cli $ npm install $ npm run build

Performance

This uses fastest-levenshtein under the hood.

Contributing

If you wish to submit a pull request please update and/or create new tests for any changes you make and ensure the grunt build passes.

See CONTRIBUTING.md for details.

License

MIT - see LICENSE.md