It is equivalent to json-parse-safe, but it set both the err and value property to null.

The reason why this is fast is that try/catch inhibits the functions in which you use them to be optimized. This assumption holds true up to Node 6, from Node 7 and forward this module is not useful anymore.

Install

npm i fast- json -parse

Usage

You can use it as a function or via a contructor, as you prefer.

function

var parse = require ( 'fast-json-parse' ) var fs = require ( 'fs' ) var result = parse(fs.readFileSync( './package.json' , 'utf8' )) if (result.err) { console .log( 'unable to parse json' , result.err.message) } else { console .log( 'json parsed successfully' , result.value) }

constructor

var Parse = require ( 'fast-json-parse' ) var fs = require ( 'fs' ) var result = new Parse(fs.readFileSync( './package.json' )) if (result.err) { console .log( 'unable to parse json' , result.err.message) } else { console .log( 'json parsed successfully' , result.value) }

Acknowledgements

fast-json-parse is sponsored by nearForm.

License

MIT