Fancy Input

Makes typing & deleting in input/Textarea fields exciting & fun with CSS3 effects.

Basic use example:

< div > < input type = 'text' > </ div > < div > < textarea > </ textarea > </ div > < script > $( 'div :input' ).fancyInput(); </ script >

Call the .fancyInput() function on all parents of inputs. With this example code, make sure every input is wrapped in a div.

This plugin does not have any current plans to support any version of IE.