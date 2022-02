Server middleware for falcor-express

Working usage example of the basic repro in netflix/falcor-express-demo

Usage

Minimalistic example

var FalcorServer = require ( 'falcor-express' ); var bodyParser = require ( 'body-parser' ); var express = require ( 'express' ); var app = express(); var TestRouter = < your router here > ; app.use(bodyParser.text({ type: 'text/*' })) app.use('/model.json', FalcorServer.dataSourceRoute(function(req, res) { return new TestRouter(); })); app.use(express.static('.')); var server = app.listen(9090, function(err) { if (err) { console.error(err); return; } console.log("navigate to http://localhost:9090") });

Example of using a static model (for development purposes only)

var falcor = require ( 'falcor' ); var FalcorServer = require ( 'falcor-express' ); var bodyParser = require ( 'body-parser' ); var express = require ( 'express' ); var app = express(); var model = new falcor.Model({ cache : { todos : [ { name : 'get milk from corner store' , done : false }, { name : 'withdraw money from ATM' , done : true } ] } }); app.use(bodyParser.text({ type : 'text/*' })) app.use( '/model.json' , FalcorServer.dataSourceRoute( function ( req, res ) { return model.asDataSource(); })); app.use(express.static( '.' )); var server = app.listen( 9090 , function ( err ) { if (err) { console .error(err); return ; } console .log( "navigate to http://localhost:9090" ) });

Development

Before contributing, please run the linter and the tests to be sure there are no issues.

npm run lint

and