fakerator

Random fake data generator with localization

fakerator was inspired by and has used data definitions from Marak's faker.js library

Demo

JSFiddle test page

Tonic demo

Install

Bower

$ bower install fakerator

NodeJS

$ npm install fakerator

Manual

Download the package and use the dist/fakerator.js or the dist/fakerator.min.js file in your project.

Usage

Browser

< script src = "https://rawgit.com/icebob/fakerator/master/dist/fakerator.js" > </ script > < script > var fakerator = Fakerator(); var name = fakerator.names.name(); var user = fakerator.entity.user(); </ script >

NodeJS

var Fakerator = require ( "fakerator" ); var fakerator = Fakerator( "de-DE" ); var name = fakerator.names.name();

Shortly

var fakerator = require ( "fakerator" )( "hu-HU" ); var name = fakerator.names.name();

Or load a specific locale

var fakerator = require ( "fakerator/locales/de-DE" )(); var name = fakerator.names.name();

Seeding

The library uses the Mersenne Twister pseudorandom number generator, so set seed value, if you want to get a repeatable random sequence:

fakerator.seed( 5567832 );

Random

Generate random values or select a random element from array.

Function Description Sample result fakerator.random.boolean() Generate a boolean value true fakerator.random.boolean(likelihoodPercent) Generate a boolean value based a likelihood value. false fakerator.random.number(max) Generate a number value between 0 and max value 87 fakerator.random.number(min, max) Generate a number value between min and max 54 fakerator.random.digit() Generate a digit (0..9) 5 fakerator.random.letter() Generate a letter (a..z) "h" fakerator.random.arrayElement(array) Give a random element from the array fakerator.random.objectElement(obj) Give a random { key: value } from the object fakerator.random.masked(mask) Generate a masked string ( a - lowercase letter, A - uppercase letter, 9 - digit, * - letter or digit "aaa-AAA_999:*" -> "aqa-RPG_932:6" fakerator.random.hex(length) Generate a hexadecimal number "7950a0b9" fakerator.random.string(length) Generate a random string "dulgecbhrsa"

Localization

The library supports localizations. You can set the locale code in constructor.

Usage

var fakerator = Fakerator(); console .log(fakerator.names.name());

var fakerator = Fakerator( "de-DE" ); console .log(fakerator.names.name());

var fakerator = Fakerator( "ru-RU" ); console .log(fakerator.names.name());

In production, you can load only a specific locale:

var fakeratorFR = require ( "fakerator/locales/fr-FR" )(); console .log(fakeratorFR.names.name());

Available localizations:

Custom locale

Please read this how to add a new locale

Generators

Use this functions to generate fake random data

Names

Function Description Sample result fakerator.names.name() Generate a full name "Dr. Sheryl Gleichner" fakerator.names.nameM() Generate a male full name (*) "Bruce Weber" fakerator.names.nameF() Generate a female full name (*) "Juanita Daniel" fakerator.names.firstName() Generate a first name "Marco" fakerator.names.firstNameM() Generate a male first name (*) "Bruce" fakerator.names.firstNameF() Generate a female first name (*) "Kelly" fakerator.names.lastName() Generate a last name "Reilly" fakerator.names.lastNameM() Generate a male last name (*) "Collier" fakerator.names.lastNameF() Generate a female last name (*) "Moore" fakerator.names.prefix() Generate a name prefix name "Mr." fakerator.names.suffix() Generate a name suffix "MD"

(*) - if localization support

Address

Function Description Sample result fakerator.address.country() Give a country name "Romania" fakerator.address.countryCode() Give a country code "RO" fakerator.address.countryAndCode() Give a country object { code: "RO", name: "Romania" } fakerator.address.city() Generate a city name "Merlestad" fakerator.address.street() Generate a street address "96214 Annette Radial Apt. 543" fakerator.address.streetName() Generate a street name "Gabriel Islands" fakerator.address.buildingNumber() Generate a building number "196" fakerator.address.postCode() Generate a post code "54360-6405" fakerator.address.geoLocation() Generate a geolocation { latitude: 40.4233, longitude: -131.9741 } fakerator.address.altitude() Generate an altitude 1180

Phone

Function Description Sample result fakerator.phone.number() Generate a phone number "(640) 552-0763"

Company

Function Description Sample result fakerator.company.name() Generate a company name "Weber, Gleichner and Kertzmann Inc." fakerator.company.suffix() Generate a company suffix "LLC"

Internet data

Function Description Sample result fakerator.internet.userName() Generate a username "kelly.moore14" fakerator.internet.userName(firstName, lastName) Generate a username based an existing name "johndoe19" fakerator.internet.password(length) Generate a password fakerator.internet.domain() Generate a domain name "merle-gleichner.net" fakerator.internet.url() Generate an url "http://ella-parisian.com" fakerator.internet.email() Generate an email address "kelly.moore@gmail.com" fakerator.internet.email(firstName, lastName) Generate an email address from an existing name "john.doe@hotmail.com" fakerator.internet.image(width, height, category) Generate a lorem image "http://lorempixel.com/640/480" fakerator.internet.mac() Generate a MAC address "65:a1:a6:18:94:0b" fakerator.internet.ip() Generate an IP v4 address "69.45.112.94" fakerator.internet.ipv6() Generate an IP v6 address "b2e9:4275:95a9:65a1:a618:940b:a6ce:adb6" fakerator.internet.color() Generate a color "b76f49" fakerator.internet.avatar() Give an avatar link (uifaces.com) Sample fakerator.internet.gravatar() Generate a gravatar link Sample fakerator.internet.gravatar(email) Generate a gravatar link from an email address Sample

Lorem

Function Description Sample result fakerator.lorem.word() Give a lorem word "dolores" fakerator.lorem.sentence() Generate a lorem sentence "Libero similique quam voluptas soluta." fakerator.lorem.paragraph() Give a lorem paragraph "Ut velit enim vel. Unde aut sint possimus velit commodi numquam. Autem expedita dignissimos est qui consequatur et delectus. Et qui necessitatibus voluptas quam. Dicta temporibus animi optio tempora aperiam repudiandae beatae. Placeat quo voluptatibus neque repellendus dolorem."

Function Description Sample result fakerator.date.timezone() Give a timezone "Asia/Bangkok" fakerator.date.past(years, refDate) Generate a date in the past Date fakerator.date.future(years, refDate) Generate a date in the future Date fakerator.date.between(from, to) Generate a date between two dates Date fakerator.date.recent(days) Generate a date in recent few days Date fakerator.date.age(min, max) Generate an age number 26 fakerator.date.month() Give a month name "September" fakerator.date.weekday() Give a weekday name "Sunday" fakerator.date.weekdayShort() Give a short weekday name "Fri" fakerator.date.weekdayMin() Give a min weekday name "Su"

Miscellaneous

Function Description Sample result fakerator.misc.uuid() Generate an UUID "e26717ad-1513-43c5-b7de-2849521fa195"

Entities

You can generate complex entities

User

fakerator.entity.user()

Result:

{ "firstName" : "Ashley" , "lastName" : "Kautzer" , "userName" : "ashley38" , "password" : "yuzasimima" , "email" : "ashleykautzer74@hotmail.com" , "phone" : "1-485-841-6009" , "dob" : "1939-11-22T01:15:16.735Z" , "website" : "http://natalie-walker.info" , "ip" : "202.26.104.4" , "avatar" : "https://s3.amazonaws.com/uifaces/faces/twitter/jakemoore/128.jpg" , "gravatar" : "https://www.gravatar.com/avatar/7875d665c96e5e388aa4074697cab0a0" , "address" : { "country" : "Northern Mariana Islands" , "countryCode" : "MP" , "state" : "Michigan" , "city" : "New Jamie" , "street" : "1730 Abbott Views Apt. 460" , "zip" : "77988" , "geo" : { "latitude" : -41.5878 , "longitude" : 34.266400000000004 } }, "status" : false }

You can set genre of user with first parameter.

fakerator.entity.user( "F" );

Address

fakerator.entity.address()

Result:

{ "country" : "Bulgaria" , "countryCode" : "BG" , "state" : "Indiana" , "city" : "North Michele" , "street" : "06169 Beer Villages Suite 302" , "zip" : "20896" , "geo" : { "latitude" : -9.275499999999994 , "longitude" : 92.53280000000001 } }

Company

fakerator.entity.company()

Result:

{ "name" : "Cormier, Murphy and Turcotte Ltd." , "email" : "cormier-murphy-and-turcotte-ltd.90@hotmail.com" , "phone" : "044.708.8876 x834" , "website" : "https://olgabeatty.info" , "ip" : "54.65.201.35" , "address" : { "country" : "Caribbean Netherlands" , "countryCode" : "BQ" , "state" : "Kansas" , "city" : "East Ronnie" , "street" : "81019 Cormier Mall" , "zip" : "11474-0882" , "geo" : { "latitude" : 1.6444000000000045 , "longitude" : 107.97910000000002 } } }

Blog post

fakerator.entity.post()

Result:

{ "title" : "Esse excepturi eum id ab aut dolore veritatis et." , "keywords" : [ "commodi" , "odio" , "sit" ], "created" : "2016-05-25T18:19:46.283Z" , "content" : "Mollitia officiis quam nulla veritatis omnis eius enim quis. Dolorem est reiciendis adipisci. Laboriosam enim saepe sunt nisi. Autem tempora ullam non laborum. Qui dolorem fugiat amet. Eius consectetur ea et minus ipsam et qui unde doloremque.\r

Nihil minima aut. Voluptatibus neque at nulla ut expedita laboriosam. Veniam natus voluptates nulla voluptas impedit cumque qui nihil.\r

Minus quos in autem facere dolorem quidem rem rerum. Animi quo eaque debitis nam non earum molestiae. Maxime vitae exercitationem doloremque." }

Times

You can generate array of items with times and utimes (unique) functions. First parameter is the generator function. Second is the length of array.

You can pass further parameters, they will be passed to the generator function.

Usage

fakerator.times(fakerator.names.name, 3 ); fakerator.times(fakerator.populate, 5 , "#{internet.userName}" , "John" ); fakerator.times(fakerator.random.number, 5 , 1 , 10 ); fakerator.utimes(fakerator.random.number, 5 , 1 , 10 );

Templates

You can also generate fake data with templates:

fakerator.populate( "#{names.name}" )

fakerator.populate( "#{address.street}" )

fakerator.populate( "Hi, my name is #{names.name}. I was born in #{address.city}, #{address.country}. I am #{date.age} years old." )

Replace symbols

The populate replace # symbol to a random number and ? symbol to a random letter.

fakerator.populate( "#{names.firstName}-###-???" )

TODO

Contribution

Please send pull requests improving the usage and fixing bugs, improving documentation and providing better examples, or providing some testing, because these things are important.

License

fakerator is available under the MIT license.

Copyright (C) 2021 Icebob