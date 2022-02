A command-line wrapper for faker

npm install -g faker-cli

faker-cli --helpers userCard faker-cli -n findName

Usage: faker-cli [option] A cli wrapper for fakerjs Options: - h, --help output usage information - V, --version output the version number - a, --address [value] street address - c, --company [value] company info - d, --date [value] date options - f --finance [value] finance field - i --internet [value] internet goodies - l --lorem [value] lorem ipsum goodnes - n --names [value] person name(s) - s --system [value] System Info ' - C --commerce [value] Commerce related info - p --phone [value] phone number options - r --random [value] randomness - L, --locale [value] set locale, defaults to en - x, --hacker [value] hackers stuff - H, --helpers [value] detailed contextual data - I, --image [value] image data - -locales list available locales faker-cli <cmd> help list options available for <cmd> Examples $ faker-cli --helpers userCard $ faker-cli --random uuid $ faker-cli --locale de --helpers userCard

MIT.