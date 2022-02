Factory

Building JavaScript objects inspired by rosie and factory_girl.

Factory can integrate with JavaScript framework persistence layer through Adapters.

Usage

Factory.define( 'vote' ) .sequence( 'id' ) .attr( 'value' , 0 ) .trait( 'up' , function ( ) { return this .attr( 'value' , 1 ); }) .trait( 'down' , function ( ) { return this .attr( 'value' , -1 ); }); Factory.define( 'post' ) .sequence( 'id' ) .sequence( 'title' , function ( i ) { return "Post " + i; }) .attr( 'content' , null ) .hasMany( 'votes' , 'vote' ) .after( function ( ) { if (! this .content) { return this .content = "" + this .title + " content" ; } }); Factory.define( 'category' ) .sequence( 'id' ) .sequence( 'name' , function ( i ) { return "Category " + i; }) .ignore( 'postsCount' , 0 ) .after( function ( attributes ) { return this .posts = Factory.buildList( 'post' , attributes.postsCount); });

Build with no attributes

Factory .build ( 'post' )

result:

{ "id" : 1 , "title" : "Post 1" , "content" : "Post 1 content" }

Build with attributes

Factory .build ( 'post' , { content : 'my content' })

result:

{ "id" : 1 , "title" : "Post 1" , "content" : "my content" }

Build with ignored attribute and after() callback

Factory .build ( 'category' ,{ name : 'First category' , postsCount : 2 })

result:

{ "name" : "First category" , "id" : 1 , "posts" :[ { "id" : 1 , "title" : "Post 1" , "content" : "Post 1 content" }, { "id" : 2 , "title" : "Post 2" , "content" : "Post 2 content" } ] }

Build post with votes count

Factory .build ( 'post' , { votes : 2 })

result:

{ "content" : "Post 1 content" , "id" : 1 , "title" : "Post 1" , "votes" : [ { "id" : 1 , "value" : 1 }, { "id" : 2 , "value" : 1 } ] }

Build post with votes traits or attributes

Factory .build ( 'post' , { votes : [ 'up' , 'down' , 'up' ]})

or

Factory .build ( 'post' , { votes : [{ value : 1 }, { value : - 1 }, { value : 1 }]})

result:

{ "content" : "Post 1 content" , "id" : 1 , "title" : "Post 1" , "votes" : [ { "id" : 1 , "value" : 1 }, { "id" : 2 , "value" : -1 }, { "id" : 3 , "value" : 1 } ] }

Adapters

By default factory is building JavaScript objects using default Factory.Adapter

class Factory.Adapter constructor: (factory) -> @factory = factory build: ( name , attrs) -> attrs create : ( name , attrs) -> attrs push: ( name , object ) -> @[ name ].push object

Factory integrates with Ember.js through Factory.EmberDataAdapter (used by Factory.setupForEmber(App) )

class Factory.EmberDataAdapter extends Factory.Adapter build: ( name , attrs) -> Ember.run => App.__container__.lookup( 'store:main' ).createRecord name , attrs create : ( name , attrs) -> @build name , attrs push: ( name , object ) -> Ember.run => @ get ( name ).addObject object

You can set adapter globally

Factory.adapter = Factory.YourAdapter

or per factory definition

Factory .define 'yourModel' , -> @adapter Factory .YourAdapter

Setup for Ember.js

Call Factory.setupForEmber(App) before factory definitions. See live example at jsbin

NOTE: You need to call Factory.reset() to reset sequences for each test run.

