openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard

f2etest-webdriver

by alibaba
0.9.3 (see all)

F2etest是一个面向前端、测试、产品等岗位的多浏览器兼容性测试整体解决方案。

Home
npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

0

GitHub Stars

3.4K

Maintenance

Last Commit

1yr ago

Contributors

5

Package

Dependencies

3

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

F2etest

imgs/logo.png

F2etest是一个面向前端、测试、产品等岗位的多浏览器兼容性测试整体解决方案。

注：F2e test = Front to End Test = 前端测试

浏览器云

在之前，多浏览器兼容性人肉测试，我们一般有三种解决方案：

  1. 本机安装大量的虚拟机，一个浏览器一个虚拟机，优点：真实，缺点：消耗硬盘资源，消耗CPU资源，打开慢，无法同时打开多个虚拟机
  2. 使用IeTester等模拟软件，优点：体积小，资源消耗小，缺点：不真实，很多特性不能代表真实浏览器
  3. 公用机器提供多种浏览器，优点：不需要本地安装，不消耗本机资源，缺点：资源利用率低，整体资源消耗非常恐怖

现在，有了F2etest，一台普通的4核CPU的服务器，我们就可以提供给20人以上同时使用。

在这之前我们需要20台机器，相比之下，至少10倍的硬件利用率提升。

再加上我们平时做多浏览器测试时，并不是满负荷工作。经常是测试一会，开发一会，或者是忙点别的事，因此理论并发能力至少可以再乘2，就是说一台4核服务器，理论上跑40人同时在线，非常轻松。

但是在此之前，如果我们是单人虚拟机模式的话，当你没在测试时，CPU、内存、硬盘，全部都是处在浪费状态。

相比之前的方案，我们有以下优势：

  1. 10倍以上硬件利用率，降低企业运营成本
  2. 非常棒的用户体验，极大的提高测试效率
  3. 真实浏览器环境，还原真实测试场景

在这个解决方案中，我们使用了以下技术：

  1. Guacamole: 开源的HTML5远程解决方案
  2. Windows Server: Server版Windows，最大化复用机器资源
  3. hostsShare: 跨浏览器，跨服务器的hosts共享

WebDriver云

WebDriver云利用Windows Server多用户的特性，将执行机的使用效率提升10倍以上。

之前1台执行机只能跑1个任务，现在同样的硬件配置，我们可以跑10个任务。

下面的截图看上去有130个执行机节点，传统情况下我们需要130台服务器。

但是我们实际上才5台！

相比较官方的Selenium Grid，我们有以下优势：

  1. 10倍以上硬件利用率：传统WebDriver 1台执行机仅能跑1个Job，而我们一台机器可以高并发跑N个Job，这个N取决于机器配置，理论上硬件利用率相当于传统节点的10倍以上
  2. 支持独立hosts绑定：每次申请节点时，可以指定不同的hosts绑定，保证同一台机器上不同节点的Job不会相互干扰
  3. 所有节点支持远程在线调试：利用Guacamole的在线远程功能，当自动化出现问题时，我们能非常便利的对自动化进展进行即时监控和调试

UI Recorder

UI Recorder是一款几乎零成本的整体自动化测试解决方案，一次自测等于多次测试，测一个浏览器等于测多个浏览器！

我们的目标：让自测不要重复测！让自动化变成零成本！让自动化持续保障您的业务！

以下是本产品的特点：

  1. 自测 = 自动化测试：对于开发人员来讲，自测是开发流程中缺一不可的过程，我们要实现的目标就是自测过程中即可同步的录制出自动化脚本，实现真正的零成本自动化
  2. 无干扰录制：所作操作均无需交互干扰，鼠标、键盘、alert弹框、文件上传，完全按照正常自测流程操作即可(以下操作除外：悬停事件、断言、变量)
  3. 本地生成脚本：录制的脚本存储在用户本机，用户可以自行在录制的基础上进行修改定制，更自由更开放
  4. 丰富的断言：支持以下断言类型，val、text、displayed、enabled、selected、attr、css、url、title、cookie、localStorage、sessionStorage
  5. 支持数据Mock：我们支持Faker变量功能，支持强大的数据Mock
  6. 支持公共用例: 用例之间允许相互引用，可以将某些公用的操作步骤录制为公用用例，以进一步提升录制效率
  7. 支持执行截图：每次执行后，允许生成截图日志，以方便出问题时排查诊断

要了解详细细节，可以查看我们的视频教程：http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4NTk5NjI4MA==.html

UI Recorder目前已经对F2etest进行了解偶，在非F2etest环境下也可以使用，只要是标准WebDriver协议就可以支持。

但是，我们更建议UI Recorder配合F2etest的WebDriver云来使用，更低的执行机成本，更强大的调试功能。

具体如何配合使用，F2etest部署完成，打开F2etest-Web后，可以看到详细使用说明。

仓库地址： https://github.com/alibaba/uirecorder

Karma + F2etest

Karma是由Google开源的JS单元测试执行过程管理工具，这是一款异常强大并且高可扩展性的测试工具，拥有一个非常活跃且完善的生态圈。

Karma支持运行在任何WebDriver协议的浏览器上，因此结合F2etest提供的WebDriver云，就可以批量快速的运行在大量的浏览器上，从而满足单元测试的多浏览器测试需求。

具体如何配置，F2etest-Web中可以看到详细的教程，并且我们提供了完整的配置文件下载。

成功案例

imgs/alibaba.png

如果您使用了我们的解决方案，请联系我们添加在此处。

产品截图

浏览器云

imgs/screenshot1.jpg

imgs/screenshot2.jpg

Chrome插件:

imgs/chrome.png

Windows:

imgs/windows.jpg

Mac:

imgs/mac.jpg

WebDriver云

imgs/webdriver1.jpg

Karma + F2etest

imgs/jsunit.png

UI Recorder

UI Recorder请查看视频教程：http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4NTk5NjI4MA==.html

安全风险警示(非常重要)

由于本系统基于Windows Server体系搭建，因此系统的安全性完全取决于部署人的安全部署能力。

如果您希望部署本系统，请确保以下几点：

  1. 严禁将本系统部署在公网环境，仅可部署在内网环境中使用，作为内部测试用途
  2. 请将Windows Server服务端升级到最新版本及补丁，以保证没有出现安全漏洞
  3. 请将User用户之间做到完全隔离，仅提供User用户文件的访问权限，别的任何权限请勿多余授权
  4. 请将f2etest-client仅设置为管理员拥有权限，防止API接口被恶意访问

安装教程

https://www.yuque.com/artist/f2etest

感谢

Contributors


yaniswang

undead25

Stngle

This project follows the git-contributor spec, auto updated at Wed Apr 24 2019 10:26:36 GMT+0800.

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial