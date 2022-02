F2etest

F2etest是一个面向前端、测试、产品等岗位的多浏览器兼容性测试整体解决方案。

注:F2e test = Front to End Test = 前端测试

浏览器云

在之前,多浏览器兼容性人肉测试,我们一般有三种解决方案:

本机安装大量的虚拟机,一个浏览器一个虚拟机,优点:真实,缺点:消耗硬盘资源,消耗CPU资源,打开慢,无法同时打开多个虚拟机 使用IeTester等模拟软件,优点:体积小,资源消耗小,缺点:不真实,很多特性不能代表真实浏览器 公用机器提供多种浏览器,优点:不需要本地安装,不消耗本机资源,缺点:资源利用率低,整体资源消耗非常恐怖

现在,有了F2etest,一台普通的4核CPU的服务器,我们就可以提供给20人以上同时使用。

在这之前我们需要20台机器,相比之下,至少10倍的硬件利用率提升。

再加上我们平时做多浏览器测试时,并不是满负荷工作。经常是测试一会,开发一会,或者是忙点别的事,因此理论并发能力至少可以再乘2,就是说一台4核服务器,理论上跑40人同时在线,非常轻松。

但是在此之前,如果我们是单人虚拟机模式的话,当你没在测试时,CPU、内存、硬盘,全部都是处在浪费状态。

相比之前的方案,我们有以下优势:

10倍以上硬件利用率,降低企业运营成本 非常棒的用户体验,极大的提高测试效率 真实浏览器环境,还原真实测试场景

在这个解决方案中,我们使用了以下技术:

Guacamole: 开源的HTML5远程解决方案 Windows Server: Server版Windows,最大化复用机器资源 hostsShare: 跨浏览器,跨服务器的hosts共享

WebDriver云

WebDriver云利用Windows Server多用户的特性,将执行机的使用效率提升10倍以上。

之前1台执行机只能跑1个任务,现在同样的硬件配置,我们可以跑10个任务。

下面的截图看上去有130个执行机节点,传统情况下我们需要130台服务器。

但是我们实际上才5台!

相比较官方的Selenium Grid,我们有以下优势:

10倍以上硬件利用率:传统WebDriver 1台执行机仅能跑1个Job,而我们一台机器可以高并发跑N个Job,这个N取决于机器配置,理论上硬件利用率相当于传统节点的10倍以上 支持独立hosts绑定:每次申请节点时,可以指定不同的hosts绑定,保证同一台机器上不同节点的Job不会相互干扰 所有节点支持远程在线调试:利用Guacamole的在线远程功能,当自动化出现问题时,我们能非常便利的对自动化进展进行即时监控和调试

UI Recorder

UI Recorder是一款几乎零成本的整体自动化测试解决方案,一次自测等于多次测试,测一个浏览器等于测多个浏览器!

我们的目标:让自测不要重复测!让自动化变成零成本!让自动化持续保障您的业务!

以下是本产品的特点:

自测 = 自动化测试:对于开发人员来讲,自测是开发流程中缺一不可的过程,我们要实现的目标就是自测过程中即可同步的录制出自动化脚本,实现真正的零成本自动化 无干扰录制:所作操作均无需交互干扰,鼠标、键盘、alert弹框、文件上传,完全按照正常自测流程操作即可(以下操作除外:悬停事件、断言、变量) 本地生成脚本:录制的脚本存储在用户本机,用户可以自行在录制的基础上进行修改定制,更自由更开放 丰富的断言:支持以下断言类型,val、text、displayed、enabled、selected、attr、css、url、title、cookie、localStorage、sessionStorage 支持数据Mock:我们支持Faker变量功能,支持强大的数据Mock 支持公共用例: 用例之间允许相互引用,可以将某些公用的操作步骤录制为公用用例,以进一步提升录制效率 支持执行截图:每次执行后,允许生成截图日志,以方便出问题时排查诊断

要了解详细细节,可以查看我们的视频教程:http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4NTk5NjI4MA==.html

UI Recorder目前已经对F2etest进行了解偶,在非F2etest环境下也可以使用,只要是标准WebDriver协议就可以支持。

但是,我们更建议UI Recorder配合F2etest的WebDriver云来使用,更低的执行机成本,更强大的调试功能。

具体如何配合使用,F2etest部署完成,打开F2etest-Web后,可以看到详细使用说明。

仓库地址: https://github.com/alibaba/uirecorder

Karma + F2etest

Karma是由Google开源的JS单元测试执行过程管理工具,这是一款异常强大并且高可扩展性的测试工具,拥有一个非常活跃且完善的生态圈。

Karma支持运行在任何WebDriver协议的浏览器上,因此结合F2etest提供的WebDriver云,就可以批量快速的运行在大量的浏览器上,从而满足单元测试的多浏览器测试需求。

具体如何配置,F2etest-Web中可以看到详细的教程,并且我们提供了完整的配置文件下载。

成功案例

如果您使用了我们的解决方案,请联系我们添加在此处。

产品截图

浏览器云

Chrome插件:

Windows:

Mac:

WebDriver云

Karma + F2etest

UI Recorder

UI Recorder请查看视频教程:http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4NTk5NjI4MA==.html

由于本系统基于Windows Server体系搭建,因此系统的安全性完全取决于部署人的安全部署能力。

如果您希望部署本系统,请确保以下几点:

严禁将本系统部署在公网环境,仅可部署在内网环境中使用,作为内部测试用途 请将Windows Server服务端升级到最新版本及补丁,以保证没有出现安全漏洞 请将User用户之间做到完全隔离,仅提供User用户文件的访问权限,别的任何权限请勿多余授权 请将f2etest-client仅设置为管理员拥有权限,防止API接口被恶意访问

安装教程

https://www.yuque.com/artist/f2etest

感谢

Contributors