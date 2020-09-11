F2etest是一个面向前端、测试、产品等岗位的多浏览器兼容性测试整体解决方案。
注：F2e test = Front to End Test = 前端测试
在之前，多浏览器兼容性人肉测试，我们一般有三种解决方案：
现在，有了F2etest，一台普通的4核CPU的服务器，我们就可以提供给20人以上同时使用。
在这之前我们需要20台机器，相比之下，至少10倍的硬件利用率提升。
再加上我们平时做多浏览器测试时，并不是满负荷工作。经常是测试一会，开发一会，或者是忙点别的事，因此理论并发能力至少可以再乘2，就是说一台4核服务器，理论上跑40人同时在线，非常轻松。
但是在此之前，如果我们是单人虚拟机模式的话，当你没在测试时，CPU、内存、硬盘，全部都是处在浪费状态。
相比之前的方案，我们有以下优势：
在这个解决方案中，我们使用了以下技术：
WebDriver云利用Windows Server多用户的特性，将执行机的使用效率提升10倍以上。
之前1台执行机只能跑1个任务，现在同样的硬件配置，我们可以跑10个任务。
下面的截图看上去有130个执行机节点，传统情况下我们需要130台服务器。
但是我们实际上才5台！
相比较官方的Selenium Grid，我们有以下优势：
UI Recorder是一款几乎零成本的整体自动化测试解决方案，一次自测等于多次测试，测一个浏览器等于测多个浏览器！
我们的目标：让自测不要重复测！让自动化变成零成本！让自动化持续保障您的业务！
以下是本产品的特点：
要了解详细细节，可以查看我们的视频教程：http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4NTk5NjI4MA==.html
UI Recorder目前已经对F2etest进行了解偶，在非F2etest环境下也可以使用，只要是标准WebDriver协议就可以支持。
但是，我们更建议UI Recorder配合F2etest的WebDriver云来使用，更低的执行机成本，更强大的调试功能。
具体如何配合使用，F2etest部署完成，打开F2etest-Web后，可以看到详细使用说明。
仓库地址： https://github.com/alibaba/uirecorder
Karma是由Google开源的JS单元测试执行过程管理工具，这是一款异常强大并且高可扩展性的测试工具，拥有一个非常活跃且完善的生态圈。
Karma支持运行在任何WebDriver协议的浏览器上，因此结合F2etest提供的WebDriver云，就可以批量快速的运行在大量的浏览器上，从而满足单元测试的多浏览器测试需求。
具体如何配置，F2etest-Web中可以看到详细的教程，并且我们提供了完整的配置文件下载。
如果您使用了我们的解决方案，请联系我们添加在此处。
Chrome插件:
Windows:
Mac:
UI Recorder请查看视频教程：http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4NTk5NjI4MA==.html
由于本系统基于Windows Server体系搭建，因此系统的安全性完全取决于部署人的安全部署能力。
如果您希望部署本系统，请确保以下几点：
https://www.yuque.com/artist/f2etest
yaniswang
undead25
Stngle
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Wed Apr 24 2019 10:26:36 GMT+0800.