阿里巴巴前端规约及配套工具

简介

「阿里巴巴前端规约」是在阿里经济体内广泛使用的一套前端编码和工程规范，致力于通过统一编码风格、普及最佳实践和代码缺陷检查帮助团队降低协作成本、提升前端项目的可维护性和稳定性。

本项目主要包括「规约文档」和「配套工具」两部分，目前只开放了「配套工具」部分，你可以使用 F2ELint 等配套工具来为项目接入规约。

规约文档

规约文档主要分为编码规约和工程规约两大类，包括：

编码规约 HTML 编码规约 CSS 编码规约 JavaScript 编码规约 TypeScript 编码规约 React 编码规约 Rax 编码规约 Node.js 开发规约

工程规约 Git 规约 文档通用规约 更新日志规约 前后端协作规约



规约文档目前暂未对外开放，敬请期待……

配套工具

我们引入了多个业界流行的 Linter 作为规约文档的配套工具，并根据规约内容定制了对应的规则包，它们包括：

可以看到这些 Linter 和规则包众多且零散，全部安装它们会给项目增加十几个依赖，接入和升级成本都比较高。

因此我们封装了 F2ELint 这个 npm 包，它收敛屏蔽了这些依赖和配置细节，提供简单的 CLI 和 Node.js API，让项目能够一键接入、一键扫描、一键修复、一键升级，并为项目配置 git commit 卡口，降低项目接入规约的成本。

你可以使用 F2ELint 方便地为项目接入全套规约 Lint，也可以根据需求单独安装 xx-config-ali 和相关 Linter。

如何参与

非常欢迎大家通过 Issues 反馈问题和需求，或者通过 PRs 参与贡献，请参考 CONTRIBUTING.md。