f-render | 基于 ElementUI 的表单设计器

介绍

f-render 是基于 vue-ele-form 开发的可视化表单设计工具, 适用于 各种流程引擎和动态表单项目,大大节省你的开发时间;

注意

注意,此设计器不是独立存在的,是依托于 vue-ele-form,在使用前请务必阅读 vue-ele-form 的文档。

特性

组件方式:以组件方式接入,1 分钟轻松接入;

体积小:Gzip 压缩后 100k 左右;

左右; 易扩展:可以在 不更改源码 的情况下增删改属性、组件;

Demo

https://dream2023.gitee.io/f-render/

教程

虽然 f-render 可以做到在不更改源码的情况下实现大量的定制化,但是依然有不少人希望能够根据公司的需求进行二次开发。

所以我推出了一个从 0 实现整个项目的 教程,如果感兴趣 f-render 的实现过程和思考,可以点击 从 0 实现可视化表单组件 进行学习。

1 分钟快速接入

第 1 步:安装

yarn add element-ui yarn add vue-ele-form yarn add f-render

第 2 步:注册

import EleForm from "vue-ele-form" ; import FRender from "f-render" ; import ElementUI from "element-ui" ; import "element-ui/lib/theme-chalk/index.css" ; Vue.use(ElementUI); Vue.use(EleForm); Vue.component( "f-render" , FRender);

第 3 步:使用

< template > < f-render @ save = "handleSave" :loading = "loading" height = "calc(100vh - 60px)" :config = "formConfig" /> </ template > < script > export default { data() { return { loading : false , formConfig : {} }; }, methods : { handleSave(res) { localStorage.setItem( "form-config" , res); this .$message.success( "保存成功啦~" ); } }, mounted() { this .loading = true ; setTimeout( () => { this .loading = false ; this .formConfig = localStorage.getItem( "form-config" ) || "" ; }, 1000 ); } }; </ script >

用户模式

我们把动态表单分为两个阶段:

首先是设计阶段:通过拖拽设计表单;

然后是用户阶段:将设计好的表单以纯表单的形式让用户填写。

我们别分称这两个阶段的表单为设计模式和用户模式。设计模式的表单配置我们已经讲了,下面看用户模式下的表单配置:

基于 f-render 的配置

通过属性 pure , 可以直接做为表单使用,其数据提交方式同 vue-ele-form 一样,具体可查看文档。

< template > < f-render v-model = "formData" :request-fn = "handleSubmit" @ request-success = "handleSuccess" :config = "formConfig" pure /> </ template > < script > export default { data() { return { formData : {}, formConfig : "" }; }, methods : { handleSubmit(data) { console .log(data); return Promise .resolve(); }, handleSuccess() { this .$message.success( "创建成功" ); } }, mounted() { this .loading = true ; setTimeout( () => { this .loading = false ; this .formConfig = localStorage.getItem( "form-config" ) || "" ; }, 1000 ); } }; </ script >

基于 vue-ele-form 的配置

如果你的可视化设计和表单使用,不再一个系统,可以直接使用 vue-ele-form ,不必安装 f-render ,具体如下:

< template > < ele-form v-model = "formData" :request-fn = "handleSubmit" @ request-success = "handleSuccess" v-if = "formConfig" v-bind = "formConfig" /> </ template > < script > export default { data() { return { formData : {}, formConfig : null }; }, methods : { handleSubmit(data) { console .log(data); return Promise .resolve(); }, handleSuccess() { this .$message.success( "创建成功" ); } }, mounted() { setTimeout( () => { try { this .formConfig = eval ( `( ${localStorage.getItem( "form-config" )} )` ); } catch { this .$message.error( "数据解析失败" ); } }, 1000 ); } }; </ script >

定制化

安装组件

yarn add vue-ele-form-quill-editor

注册组件

Vue.component( "quill-editor" , EleFormQuillEditor);

配置属性

< template > < f-render :comps = "comps" /> </ template > < script > import comps from "f-render/src/fixtures/comps" ; import quillEditor from "f-render/src/fixtures/extends/quill-editor" ; quillEditor.sort = 2 ; export default { data() { return { comps : comps.concat(quillEditor) }; } }; </ script >

新增自定义组件

创建组件并全局注册

需要根据 vue-ele-form 文档创建自定义组件,并注册。

书写配置

你可以参考源码中的配置,一下是范例和属性说明:

export default { type : "custom-url" , label : "URL" , sort : 1 , config : { url : "https://www.xxx.com" , attrs : { config : { max : { type : "number" , label : "最大输入长度" }, name : { type : "input" , label : "原生 name" , required : true } }, data : { name : "url" } }, common : { config : { default : { type : "input" , label : "默认值" } }, data : {} } } };

合并配置并传入

< template > < f-render :comps = "comps" /> </ template > < script > import comps from "f-render/src/fixtures/comps" ; import customUrl from "some/path/custom-url" ; export default { data() { return { comps : comps.concat(customUrl) }; } }; </ script >

定制化原组件配置 & 表单配置

组件配置目录: f-render/src/fixtures/comps.js

表单配置目录: f-render/src/fixtures/form-props.js

表单项通用属性配置: f-render/src/fixtures/form-item-common.js

扩展组件目录: f-render/src/fixtures/extends/[扩展组件名].js

如果你想修改组件属性或者表单的属性,减少或者增加组件,可以将上述文件 拷贝到自己的项目 目录,参考上述配置说明,进行更改,并传入即可:

< f-render :form-props = "formProps" :comps = "comps" :form-item-common = "formItemCommon" />

具体而言,如果想让每个 input 组件都携带 clearable: true 的属性,我们可以这样操作:

< template > < f-render :comps = "comps" /> </ template > < script > import comps from "f-render/src/fixtures/comps" ; const inputIndex = comps.findIndex( item => item.type === "input" ); comps[inputIndex].config.attrs.data = { clearable : true }; export default { data() { return { comps }; } }; </ script >

定制化右侧 Tabs

我们可以通过 isShowRight 属性来控制右侧面板是否显示,通过 rightTabs 来定制具体显示的面板名称,具体如下:

< template > < f-render :right-tabs = "tabs" /> </ template > < script > export default { data() { return { tabs : [ { label : "表单项属性配置" , name : "form-item-common" }, { label : "组件属性配置" , name : "form-item-attrs" } ] }; } }; </ script >

样式定制化

直接进行样式覆盖即可,注意不要加 scoped ,否则覆盖不成功

二次开发

如果仅通过 属性 和 样式 定制化已无法满足的你和你产品经理的要求,那就需要进行定制化开发,我个人觉得代码整体还是非常简单的,你可以 clone 代码或者下载后(建议用gitee),进行相应的更改,更改后有两种处理方式:

直接放到项目目录里,并将安装 dependencies 的依赖复制到项目,进行开发即可;

的依赖复制到项目,进行开发即可; 直接开发,然后发布到公司私服,如果是开源,则可以发到 GitHub 或者 gitee,然后安装自己的即可

具体的细节,开头提的教程里会有详细的过程,希望大家可以支持一下。

f-render 问答集锦

Props 说明

props: { config : { type : [ Object , String ], required : true }, height : { type : [ String , Number ], default : "400px" }, saveFormat : { type : String , default : "string" , validator(val) { return [ "object" , "string" ].includes(val); } }, pure : Boolean , formProps : { type : Object , default : () => formProps }, formItemCommon : { type : Object , default : () => formItemCommonDefault }, comps : { type : Array , default : () => comps }, operations : { type : Array , default : () => [ "preview" , "data" , "code" , "batch" , "clear" , "save" ] }, isShowRight : { type : Boolean , default : true }, rightTabs : { type : Array , default : () => [ { label : "表单项属性配置" , name : "form-item-common" }, { label : "组件属性配置" , name : "form-item-attrs" }, { label : "表单配置" , name : "form-props" } ] }, loading : Boolean , requestFn : Function , isLoading : Boolean , formError : Object , },

插槽

left:左侧组件列表

main: 中间区域

main-header: 头部操作区

main-content: 表单设计区

right: 右侧属性配置区

举例:

< template > < f-render > < template v-slot:left = "{frender}" > < div > < div > left </ div > < div > {{frender.comps}} </ div > </ div > </ template > </ f-render > < template > </ template > </ template >

其中 frender 数据是 f-render 组件数据的集合,具体都有哪些数据,可以参考源码,其它插槽均有此参数。

生态

