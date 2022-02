Восстановление буквы «ё» в русских текстах

Особенности

проверка и восстановление буквы «ё» в русских текстах, вместо написанной «е»;

замена «е» на «ё» только в бесспорных случаях;

исправление в словах нескольких букв «е», «ё»;

корректная обработка сокращений («мед. училище», но не «мёд. училище»);

аббревиатуры не обрабатываются.

Установка

npm install eyo-kernel

Зависимости

Отсутствуют.

Использование

const Eyo = require ( 'eyo-kernel' ); const text = 'Мой текст...' ; const safeEyo = new Eyo(); safeEyo.dictionary.loadSafeSync(); console .log(safeEyo.restore(text)); console .log(safeEyo.lint(text)); const notSafeEyo = new Eyo(); notSafeEyo.dictionary.loadNotSafeSync(); console .log(notSafeEyo.restore(text)); console .log(notSafeEyo.lint(text)); const eyo = new Eyo(); eyo.dictionary.loadSync( './my_eyo_dict.txt' ); console .log(eyo.restore(text)); console .log(eyo.lint(text)); const eyo = new Eyo(); eyo.dictionary.addWord( 'словоСБуквойЁ' ); eyo.dictionary.removeWord( 'словоСБуквойЁ' ); eyo.dictionary.clear();

Словарь

Первоначально словарь взят из проекта php-yoficator. По доработкам словаря см. CHANGELOG.md.

Формат словаря

Это текстовый файл с кодировкой UTF-8, каждое слово на отдельной строке.

Слова в словаре чувствительны к регистру букв. Слова, начинающиеся со строчной буквы, заменят в тексте слова со строчной и заглавной букв (Еж → Ёж и еж → ёж).

А слова, начинающиеся с заглавной буквы, заменят в тексте слова только с заглавной буквы (Еж → Ёж). Для комментариев используйте символ # .

Eyo в Yaspeller

В yaspeller добавлена поддержка eyo.

Используйте опцию --check-yo в командной строке yaspeller -l ru --check-yo my_file.txt или параметр checkYo: true в конфигурационном файле.

Ссылки

MIT License