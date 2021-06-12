npm install eyo-kernel
Отсутствуют.
const Eyo = require('eyo-kernel');
const text = 'Мой текст...';
// Работа с безопасным встроенным словарём.
const safeEyo = new Eyo();
safeEyo.dictionary.loadSafeSync(); // ./dict/safe.txt.gz
console.log(safeEyo.restore(text));
console.log(safeEyo.lint(text));
// Работа с небезопасным встроенным словарём.
const notSafeEyo = new Eyo();
notSafeEyo.dictionary.loadNotSafeSync(); // ./dict/not_safe.txt.gz
console.log(notSafeEyo.restore(text));
console.log(notSafeEyo.lint(text));
// Загрузка собственного словаря.
const eyo = new Eyo();
// Также поддерживаются словари, сжатые с помощью gzip, *.txt.gz
eyo.dictionary.loadSync('./my_eyo_dict.txt');
console.log(eyo.restore(text));
console.log(eyo.lint(text));
// Создание собственного словаря.
const eyo = new Eyo();
// Добавить слово в свой словарь.
eyo.dictionary.addWord('словоСБуквойЁ');
// Удалить слово из словаря.
eyo.dictionary.removeWord('словоСБуквойЁ');
// Очистить словарь.
eyo.dictionary.clear();
Первоначально словарь взят из проекта php-yoficator. По доработкам словаря см. CHANGELOG.md.
Это текстовый файл с кодировкой UTF-8, каждое слово на отдельной строке.
Слова в словаре чувствительны к регистру букв. Слова, начинающиеся со строчной буквы, заменят в тексте слова со строчной и заглавной букв (Еж → Ёж и еж → ёж).
А слова, начинающиеся с заглавной буквы, заменят в тексте слова только с заглавной буквы (Еж → Ёж). Для комментариев используйте символ
#.
В yaspeller добавлена поддержка eyo.
Используйте опцию
--check-yo в командной строке
yaspeller -l ru --check-yo my_file.txt или параметр
checkYo: true в конфигурационном файле.
MIT License