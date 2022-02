Números por extenso com JavaScript.

Características

Números até duodecilhões.

Números até duodecilhões. Números negativos.

Números negativos. Números decimais.

Números decimais. Valores monetários (BRL, EUR e mais).

Valores monetários (BRL, EUR e mais). Preferências de dialetos (Brasil, Portugal e mais).

Preferências de dialetos (Brasil, Portugal e mais). Preferências de gênero.

Instalação

Instale-o com seu gerenciador preferido:

npm : npm install extenso

: Yarn: yarn add extenso

Uso

var extenso = require ( 'extenso' )

Sintaxe

extenso (number[, options])

number

Obs.: Parâmetro obrigatório.

Tipo: string ou number

O número que deverá ser escrito por extenso.

Se o valor for do tipo number , então ele deve ser um número com parte inteira segura, ou seja, o valor deve ser válido na verificação com Number.isSafeInteger() . No entanto, é muito recomendado que os números sejam encapsulados em string devivo ao fato que no JavaScript números (do tipo number ) maiores que 9 quatrilhões perdem valores sendo imprecisos (experimente este artigo para mais informações [Tableless]).

Números envolvidos em strings deverão seguir o formato natural de escrita de números. Você poder usar - no início para representar números negativos e vírgula ( , ) ou ponto ( . ) para separação de milhares e decimais, onde por padrão segue-se o formato de escrita do Brasil podendo alterar as prefencias (como será visto no parâmetro number.decimalSeparator ).

options

Obs.: Parâmetro opcional.

Tipo: object

Configurações opcionais de escrita.

mode (string)

(string) locale (string)

(string) negative (string)

(string) currency (object)

(object) currency.type (string)

(string) number (object)

(object) number.gender (string)

(string) number.decimal (string)

(string) number.decimalSeparator (string)

mode

Define o modo de escrita do número.

Pode ser:

number (valor padrão) - Para escrever números simples.

(valor padrão) - Para escrever números simples. currency - Para escrever valores monetários.

Exemplo

extenso( '42' ) extenso( '42' , { mode : 'number' }) extenso( '42' , { mode : 'currency' })

negative

Define o modo de escrita do valor negativo.

formal (valor padrão) - Para escrever o número no modo formal.

(valor padrão) - Para escrever o número no modo formal. informal - Para escrever o número no modo informal.

Exemplo

extenso( '-42' ) extenso( '-42' , { negative : 'formal' }) extenso( '-42' , { negative : 'informal' })

locale

Define a localização para o modo de escrita.

A escrita de alguns números pode váriar de país para país (e talvez até de região para região), por exemplo, o número 16 é escrito dezesseis no Brasil, enquanto que em Portugal é escrito dezasseis. A configuração dessas diferenças é feita aqui.

br (valor padrão) - Para escrever no dialeto do Brasil.

(valor padrão) - Para escrever no dialeto do Brasil. pt - Para escrever no dialeto de Portugal.

Exemplo

extenso( '16' ) extenso( '16' , { locale : 'br' }) extenso( '16' , { locale : 'pt' })

Define o código ISO da moeda em que o número deverá ser escrito.

BRL (valor padrão) - Para escrever valores em Real (moeda brasileira).

(valor padrão) - Para escrever valores em Real (moeda brasileira). EUR - Para escrever valores em Euro (moeda da maior parte da União Européia).

- Para escrever valores em Euro (moeda da maior parte da União Européia). ECV - Para escrever valores em Escudo (moeda de Cabo Verde).

Exemplo

extenso( '42' , { mode : 'currency' }) extenso( '42' , { mode : 'currency' , currency : { type : 'BRL' } }) extenso( '42' , { mode : 'currency' , currency : { type : 'EUR' } }) extenso( '42' , { mode : 'currency' , currency : { type : 'ECV' } }) extenso( '42' , { mode : 'currency' , currency : { type : 'MZN' } })

Define o gênero do número que será escrito.

Alguns números podem ser representados tanto no modo masculino quanto no modo feminino, por exemplo, 42 pode ser escrito como quarenta e dois ou 42 ou quarenta e duas.

m (valor padrão) - Para escrever no modo masculino.

(valor padrão) - Para escrever no modo masculino. f - Para escrever no modo feminino.

Exemplo

extenso( '42' ) extenso( '42' , { number : { gender : 'm' } }) extenso( '42' , { number : { gender : 'f' } })

Define o modo de escrita do valor decimal.

formal (valor padrão) - Para escrever no modo formal.

(valor padrão) - Para escrever no modo formal. informal - Para escrever no modo informal.

Exemplo

extenso( '3,14' ) extenso( '3,14' , { number : { decimal : 'formal' } }) extenso( '3,14' , { number : { decimal : 'informal' } })

Define o separador de inteiro e decimal.

comma (valor padrão) - Para usar vírgula como separador (ex. 3,14 ).

(valor padrão) - Para usar como separador (ex. ). dot - Para usar ponto como separador (ex.: 3.14 )

Observação

Quando o separador de decimal é o . (ponto) automaticamente o separador de milhar será o , (vírgula) e vice-versa.

Exemplo

extenso( '3,14' ) extenso( '3,14' , { number : { decimalSeparator : 'comma' } }) extenso( '3.14' , { number : { decimalSeparator : 'dot' } })

Contribuição

Oi, você é de Portugal, Angola, Moçambique ou qualquer outro país que usa fala português? Viu alguma escrita de números que é diferente no seu país? Então abra uma issue e vamos discutir como adaptar essas caracteristicas ao projeto para deixá-lo o mais completo possível.

Viu algum erro ou qualquer coisa que pode ser melhorada?

Você pode, portanto:

Abrir uma issue.

Enviar um pull request.

Comentar no trecho do código que você acredita que pode ser melhorado.

Regras

Tendo em vista a participação de falantes da língua portuguesa, escreva:

Nome de váriaveis, funções e outras coisas do tipo em inglês .

. Nome dos arquivos e diretórios em inglês .

. Issues, pull requests e comentários em português .

. Descrição dos testes em português . Regra 1 : Deve ter o formato: Deve(m) + verbo + descrição. Regra 2 : Nunca use ponto final na descrição.

. Mensagem de commits em português . Regra 1 : Inicie-os sempre em caixa alta. Regra 2 : Nunca use ponto final na descrição.

.

TODO

Traduzir o README.md em inglês ( README-en.md ).

Licença

MIT © Matheus Alves