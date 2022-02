Extends Tape with new assertions

Install

$ npm install

How to use

import tape from 'tape' ; import addAssertions from 'extend-tape' ; const test = addAssertions(tape, { biggerThan (a, b) { this .ok(b > a, `is bigger than ${a} ` ); } }); test( '5 is bigger than 4' , (t) => { t.biggerThan( 4 , 5 ); t.end(); });

