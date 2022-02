Express middleware to limit a number of simultaneously processing requests using queue

Installation

npm install --save express-queue

Usage

var express = require ( 'express' ); var queue = require ( 'express-queue' ); var app = express(); app.use(queue({ activeLimit : 2 , queuedLimit : -1 }));

You can access MiniQueue object used internally. To get current queue length you may do following:

const express = require ( 'express' ); const expressQueue = require ( '../' ); const queueMw = expressQueue({ activeLimit : 2 , queuedLimit : -1 }); const app = express(); app.use(queueMw); console .log( `queueLength: ${queueMw.queue.getLength()} ` );

For more info on Queue object used refer to npmjs.com/package/mini-queue package docs and/or source code.

Example

Please, refer to ./examples/ directory for a working example.

Credits

Alexander

License

MIT